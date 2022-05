Jako by nás přišli obsadit. Nepochopitelné, komentoval policejní zásah se psy Svědík

Finále domácího fotbalového poháru mezi Slováckem a Spartou (3:1) poznamenal necitlivý zásah policistů ve druhé polovině utkání. Elektrizující atmosféru finále narušil nástup těžkooděnců i se psy na hrací plochu. Policejní entrée zaskočilo i hráče a trenéry.

Domácí Slovácko zrovna mělo rozehrávat volný přímý kop z vlastní poloviny. Kapitán Michal Kadlec se ovšem zasekl před kopnutím do míče a překvapeně rozhazoval rukama. Několikrát se otočil směrem k tribunám. Podobně nechápavě se dívali po obvodu stadionu i další hráči.

Tam vyběhli z útrob stadionu policejní těžkooděnci se psy, jejichž štěkot brzy přehlušil tribuny, které do té doby vytvářely atmosféru hodnou finále domácího poháru.

Nenadálý vpád strážců pořádku mezi hřiště a tribuny překvapil fanoušky, hráče i realizační týmy. "Pro mě to bylo nepochopitelné. Psi byli i na hřišti, v podstatě hráli fotbal za hráče," divil se trenér vítězného týmu Martin Svědík. "Myslel jsem, že nás přišli obsadit. Do rázu utkání se skvělou atmosférou to vůbec nezapadlo, zklamalo mě to," komentoval nástup policistů na hřiště.

Kapitán Sparty Ladislav Krejčí mladší podobnou situaci dosud ve své kariéře nezažil. "Úplně to nevnímáte, když hrajete zápas. Všimnete si toho, ale jen na moment. Nicméně nic takového jsem dosud nikdy nezažil," komentoval nástup těžkooděnců po obvodu hrací plochy.

Bezpečnost utkání spadá do kompetencí technického delegáta. V případě poháru tuto funkci zastával Zbyněk Rampáček. Ten nástup těžkooděnců komentoval jen obecnými frázemi.

"Na základě vyhodnocení bezpečnostních informací nás policie a hlavní pořadatel požádali o součinnost," vysvětlil situaci v obecné rovině Rampáček. Pořadatelem finále domácího poháru byla Fotbalová asociace České republiky. "Jsou to věci, o kterých se nesmí mluvit, nejdou na veřejnost," doplnil technický delegát.

"Jestliže hlavní pořadatel pozve policii na stadion, tak se policie řídí sama sebou a nebere na nikoho ohled. Rozhoduje velitel zásahu," vysvětloval po utkání technický delegát Rampáček s tím, že policie na travnatou plochu nastoupila z preventivních důvodů. Dále svůj pohled na situaci mediálně prezentovat nechtěl. "Bez komentáře," odbyl média.

"Byli jsme pořadatelem požádáni o přítomnost v sektoru hostů i domácích, aby policisté stáli přímo na hřišti. Byl předpoklad, že by fanoušci mohli přelézat zábrany a vstupovat na hřiště. V tom jim mají policisté případně zabránit," řekla ČTK policejní mluvčí Milena Šabatová.

Policisté se psy měli údajně zabránit případnému vniknutí fanoušků na hrací plochu. V podobné kulise se odehrávala už předchozí finále domácího poháru, kdy policisté taktéž obestoupili hřiště a vytvořili mezi fanoušky a hráči neprostupnou hráz.