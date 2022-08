Vlkanova si zahraje Ligu mistrů. Plzeň získala ofenzivní hvězdu Hradce Králové

Fotbalisty Plzně posílil Adam Vlkanova. Sedmadvacetiletý ofenzivní záložník a český reprezentant přestoupil do týmu úřadujícího ligového mistra z Hradce Králové a v novém působišti podepsal smlouvu na tři roky.

Západočeský klub o tom informoval na svých internetových stránkách.

Přestupovou částku se Hradec a Plzeň rozhodly nezveřejnit, podle odhadů médií by Východočeši za svou oporu a kapitána mohli od Viktorie inkasovat 10 až 15 milionů korun.

Opačným směrem na hostování k "Votrokům" zamířili obránce Filip Čihák a slovenský útočník Matej Trusa.

O odchodu Vlkanovy z Hradce se spekulovalo prakticky celé léto. O kapitána Východočechů se zajímala i pražská Slavia, kluby se ale nedohodly. Ofenzivní univerzál nakonec zamířil do konkurenční Plzně, s kterou ho čeká skupina Ligy mistrů, kam Viktoria prošla z kvalifikace.

"Jsem nadšený, že to vyšlo a můžu se ve své kariéře posunout o krok dál. Co je víc, než přijít do klubu, který teď vyhrál titul a ještě se dostal do Ligy mistrů. Je to nádhera a já moc doufám, že budu platný pro tým," uvedl Vlkanova.

Západočeši si od nové ofenzivní posily hodně slibují. "Přesvědčil nás svými výkony. Přeji mu, aby na ně navázal a stal se důležitým členem týmu, předpoklady pro to určitě má," řekl sportovní ředitel klubu Daniel Kolář.

"Je to hráč, který si drží dlouhodobě vysokou výkonnost, je produktivní a navíc využitelný hned na třech postech v ofenzivě. Svými výkony si vysloužil i pozvánku do národního týmu a nyní zkvalitní i naši ofenzivu," pochvaloval si trenér Viktorie Michal Bílek.

Vlkanova je odchovancem Hradce Králové, kde strávil většinu dosavadní kariéry. V lize zatím odehrál 54 zápasů a vstřelil 10 branek. Zazářil především v minulém ročníku nejvyšší soutěže, v němž si připsal osm gólů a asistencí a výrazně pomohl "Votrokům" coby nováčkovi k nečekanému šestému místu. Vysloužil si pozvánku do reprezentace a v červnu v Portugalsku si připsal premiérový start za národní A-tým.

V průběhu nadstavbové části minulé sezony se Vlkanova s dnes již bývalým spoluhráčem obráncem Janem Mejdrem, který později přestoupil do Sparty, během utkání se Slováckem pohybovali ve VIP prostorách stadionu Slavie v Edenu. Za pár dní přitom Hradec čekal zápas s hlavním konkurentem Pražanů v boji o titul Plzní. Vlkanova pak i kvůli zranění už ve zbytku ročníku nenastoupil, očekávaný přestup do Edenu se ale nakonec nezrodil.

V rámci celé transakce získali Východočeši na hostování z Plzně hned dvojici hráčů, která neměla ve Viktorii pevné místo v sestavě. V Hradci budou nově působit třiadvacetiletý stoper Čihák a jednadvacetiletý slovenský ofenzivní univerzál Trusa.

"Transferovou částku nechci komentovat, ale je pro nás důležité, že součástí přestupu je také příchod dvou kvalitních hráčů, o které jsme měli zájem již v letním okně. Věřím, že náš tým zkvalitní," uvedl sportovní ředitel "Votroků" Jiří Sabou.