S Hradcem na tři beky, s mladíky do čtvrtfinále Eura. Kotalovým osudem je ale Sparta

Ve fotbalové Spartě po necelých devíti měsících skončil trenér Václav Jílek a mužstvo převzal kouč třetiligové rezervy Václav Kotal, jehož život je s letenských klubem velice úzce spojený. Výraznou stopu ale dnes sedmašedesátiletý trenér zanechal také ve Zbrojovce Brno, Hradci Králové či mládežnické reprezentaci.

Se Spartou zažil jediný sestup v historii

Svoji kariéru na Letné otevřel Václav Kotal bezmála před půl stoletím. Na Letnou přišel ve dvaceti letech z Náchoda a v letech 1973 - 1982 sehrál v rudém dresu přes pět set zápasů, v nichž nastřílel 194 gólů. Patřil k všestranným fotbalistům, ale nejčastěji hrál v záloze.

V lize se Spartě za jeho hráčského pobytu na Letné moc nedařilo. Většinou se pohybovala ve druhé poloviny tabulky a v roce 1975 dokonce sestoupila do druhé ligy.

Zato nádherné vzpomínky má na dvě prvenství v Československém poháru. V roce 1976 to byla po finálových výhrách 3:2 a 1:0 nad Slovanem Bratislava přímo senzace. Sparta se po roce ve druhé lize vracela do nejvyšší soutěže a ve výborném slovenském týmu byla většina hráčů, kteří patřili do sestavy národního mužstva, čerstvého mistra Evropy.

O čtyři roky později pak v jediném finálovém utkání na neutrální půdě v Bratislavě Sparta porazila Košice 2:0, čímž si znovu otevřela dveře do pohárové Evropy, "Postupové šance jsme však ztráceli porážkami v zápasech na hřištích našich soupeřů. Plichta 1:1 na Letné s MTK Budapešť, vítězství 2:0 nad Slavií Sofia či 3:2 nad Xamaxem Neuchatel na další účast v soutěži nestačily," vzpomíná Kotal.

Patřil ke stabilním hráčům základní sestavy a svými kvalitními výkony na sebe upozornil i na jednom z památných zájezdů v roce 1981 do Jižní a Střední Ameriky. Sparta tehdy z deseti utkání pět vyhrála, jednou remizovala a čtyřikrát prohrála. "Našimi soupeři byla nejlepší mužstva z Argentiny, Uruguaye, Ekvádoru, Kolumbie a Hondurasu, včetně čerstvého vítěze světového Superpoháru Nationalu Montevideo. A těšilo mě, že jsem se stal nejlepším střelcem celého zájezdu," vzpomíná spolehlivý fotbalista.

Z hráče trenérem. I v Plzni

Ze Sparty odešel na čtyři roky do Hradce Králové a na dalších šest let přijal angažmá na Kypru a potom v Rakousku. "Nikdy nezapomenu na své první zahraniční angažmá v roce 1987 do kyperské Omonie Aradippou, které jsem ve spolupráci s bývalým vynikajícím útočníkem Jaroslavem Dočkalem pomohl k postupu do první ligy. Po tomto úspěšném roce jsem pak poprvé jako hrající trenér působil pět let v rakouských nižších soutěžích. Od hranic to bylo pouhých 30 kilometrů, polepšil jsem si finančně a získal hodně kamarádů, s nimiž jsem pak udržoval kontakt i po návratu do Československa," říká Kotal.

V Česku se poté objevil na lavičkách Kolína, Jablonce, B-týmu Sparty, Zbrojovky Brno, Hradce Králové, Plzně (asistent) či Kladna (asistent).

Trenérská kariéra Václava Kotala Kolín (1998-00), Jablonec (2000-01 asistent), Sparta Praha B (2001-03), Dynamo Moskva (2003-04 asistent), Sparta Praha B (2005-06), Kladno (2007-08 asistent), Plzeň (2008 asistent), Hradec Králové (2009-12), Jablonec (2012-13), Brno (2013-16), reprezentace ČR do 17 let (2017-18), Sparta Praha B (2019-20)

S Votroky na tři beky

Asi nejvýrazněji na sebe ale upozornil v sezoně 2009 - 2010 v Hradci Králové, kdy se mu podařilo tento klub po sedmi letech vrátit do první ligy, navíc s pohledným fotbalem v odvážném rozestavení s třemi obránci.

"Dařilo se nám pak i v nejvyšší soutěži, což potvrzuje konečná osmá příčka. O spokojenosti jsem mohl mluvit také v letech 2013 - 2016 ve Zbrojovce Brno," připomíná Kotal angažmá, jež završil šestou ligovou příčkou.

Do své práce byl zaťatý všude, ale právě v moravské metropoli získal pověst fotbalového workholika. I pro obyvatele Brna bylo obrovským štěstím na Kotala někde natrefit. Takřka nemožné. Pronajatý byt, pracovna, hřiště a stadion. To byla jediná místa, mezi kterými kouč pendloval.

"V centru jsem byl asi jenom čtyřikrát," přiznává Kotal při vzpomínce na tři roky v Brně.

Prvního a zároveň vydařeného trenérského kontaktu s reprezentací českého fotbalu se dočkal v období 2016 - 2018, kdy převzal tým do 17 let, s nímž loni na jaře postoupil do čtvrtfinále Eura.

Mezi nejhezčí zážitky svého fotbalového života ale řadí všechna tři svá působení ve Spartě. Od roku 2001 působil ve Spartě jako trenér B-týmu a juniorky i jako šéf skautingu. Loni v létě po obnovení rezervních celků se opět stal koučem sparťanského mužstva, které v tabulce České fotbalové ligy přezimovalo na druhém místě o dva body za vedoucím Táborskem.

Hovoří klidně, strukturovaně, spíš než kouče bouřliváka připomíná středoškolského pedagoga. Však také stihl při fotbalové kariéře vystudovat vysokou školu - ČVUT sice musel z časových důvodů zanechat, titul inženýra ale později získal na ekonomce.

Za svou kariéru nedostal jedinou červenou kartu, a to ve Spartě odehrál 167 zápasů. Přesto o sobě tvrdí, že uvnitř je cholerik. Možná proto si tak sednou s Jaroslavem Hřebíkem, generálním sportovním manažerem, se kterým nyní budou na Letné spolupracovat ještě více než dosud.