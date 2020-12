U fotbalistů Brna skončil trenér Machálek, nahradil ho Dostálek

Vězeňská služba ve svých nemocnicích zaměstná lékaře, kteří si aktuálně za mřížemi odpykávají trest. Informovala o tom Česká televize.

Už v úterý by tak měl na covidovou jednotku v brněnské nemocnici nastoupit lékař a bývalý poslanec Petr Kott, odsouzený za korupci v kauza někdejšího středočeského hejtmana Davida Ratha. Do budoucna vězeňská služba počítá s tím, že do služby nastoupí také on.