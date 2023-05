Trpišovský: Klíčová byla derby. Byli jsme v nich lepší, ale rozhodly jiné aspekty

S rozporuplnými pocity se s touto sezonou bude loučit trenér fotbalistů Slavie Jindřich Trpišovský. Jeho tým sice dnes vyhrál v Olomouci 3:2, ale titul po remíze v Uherském Hradišti se Slováckem 0:0 získal městský rival Sparta.

Vršovičtí podruhé za sebou skončili v nejvyšší soutěži druzí, triumfovali alespoň v domácím poháru. Podle Trpišovského rozhodly o vítězi ligy dvě jarní derby na Letné.

"Chtěli jsme duel na Hané zvládnout bez ohledu na Spartu. Každý zápas hrajeme za Slavii, bylo tady plno našich fanoušků a chtěli jsme jim udělat radost. Titul jsme si neprohráli tady," řekl Trpišovský na tiskové konferenci po zápase předposledního 4. kola nadstavbové skupiny o titul.

"Nejvíc se o titulu rozhodlo ve vzájemných duelech se Spartou na Letné. V základní části jsme si dali vlastní gól v nastavení a přišli o výhru, v nadstavbě v nastavení přišli o bod po penaltě a Sparta získala dva navíc. To mě nejvíc napadne při otázce, kde jsme titul ztratili. Ve vzájemných zápasech jsme byli lepší, ale rozhodly jiné aspekty. Nejlepší je ten, kdo posbírá nejvíc bodů, a to je nyní Sparta, proto jsme my druzí. Takže to beru jako zklamání. I přes zisk poháru mám rozporuplné pocity," uvedl sedmačtyřicetiletý kouč.

Slavia ztratila na Spartu na jaře osm bodů. "Myslím si, že tam v celé sezoně byla spousta pozitiv i negativ. Na podzim jsme prošli těžkou kvalifikací do evropských pohárů, vypadli jsme s týmy, které byly horší než ty v kvalifikaci. Na jaře jsme si vybrali pár blackoutů, kdy výkony nebyly moc dobré," připomněl Trpišovský třeba domácí remízu s Hradcem Králové, po níž tým klesl na druhé místo a ztratil výhodnější pozici před nadstavbou.

Trpšovský ale našel na sezoně i pozitiva. "Dali jsme 94 gólů, předváděli jsme dobré výkony a bavili jsme diváky," podotkl někdejší trenér Žižkova či Liberce.

Slavii čeká na podzim boj v kvalifikaci o Evropskou ligu. Její kádr jistě dozná v létě změn, Trpišovský ale nebyl konkrétní. "Někteří hráči přijdou, někteří dorazí. Bude to záležitost přestupového trhu. Bude záležet na mnoha faktorech."

Velký zájem by v zahraničí mohl být o Davida Juráska, velký objev tohoto ligového ročníku. "Upřímně si myslím, že by tady David mohl zůstat a ještě hrát, protože může být lepší než je teď. V minulosti to hráčům jako Souček či Coufal prospělo a vyplatilo. Odcházeli pak jako lídři ligy na velký přestup. Vždy to ale bude o konkrétní nabídce a o tom, jak se klub rozhodne," prohlásil Trpišovský.