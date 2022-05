Trest za vyhrocený šlágr: Köstl nesmí na lavičku. Řízení za vulgární gesto čeká Šádka

Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace zahájila po vyhroceném nedělním utkání druhého kola nadstavby Fortuna:Ligy mezi Slavií a Plzní (1:1) řízení s oběma kluby.

S pražským obhájcem titulu hned za několik prohřešků včetně možných rasistických projevů vůči hostujícímu útočníkovi Jeanu-Davidu Beauguelovi, s generálním ředitelem Viktorie Adolfem Šádkem kvůli vztyčenému prostředníčku směrem k fanouškům. Asistent trenéra Slavie Jaroslav Köstl po vyloučení v závěru duelu nesmí na jeden soutěžní zápas na lavičku.

Nedělní ligový šlágr v Edenu, který byl přímým soubojem o titul, byl od úvodu mimořádně vyhrocený. Domácí klub podle komise porušil povinnosti pořadatele v několika případech. Fanoušci ještě před úvodním hvizdem vhodili kelímek s pivem směrem k plzeňskému brankáři Jindřichu Staňkovi, v průběhu zápasu neslušně uráželi soupeře a použitím zakázané pyrotechniky v závěru první půle způsobili na několik minut přerušení utkání.

Slávističtí příznivci také čelí podezření z rasistických projevů vůči Beauguelovi, kterých se proti francouzskému útočníkovi tmavé pleti měli dopustit před penaltou, z níž hosté na začátku šesté minuty nastavení srovnali na konečných 1:1.

Po gólu Plzeňští slavili u své střídačky a publikum je zaházelo předměty. Pražané také podle komise coby pořadatel nezamezili vstupu neoprávněných osob na hrací plochu a do prostor vyhrazených družstvům.

Krátce poté, co Slavii v první minutě nastavení poslal Ondřej Kúdela gólem z penalty do vedení, vyloučil polský rozhodčí zápasu Bartosz Frankowski domácího asistenta Köstla za to, že zdržoval hru zakopnutím míče. Vedle jednozápasového zákazu výkonu všech funkcí dostal kolega hlavního trenéra Jindřicha Trpišovského pokutu 10 tisíc korun.

S plzeňským klubovým šéfem Šádkem zahájila komise řízení za vulgární gesto. Generální ředitel Viktorie v závěru ukázal směrem k fanouškům Slavie prostředníček. Viktoria se za to další den omluvila, ale zároveň odsoudila údajnou nenávist a agresivitu ze strany domácích příznivců.

Se západočeským klubem začala disciplinárka řízení kvůli neslušným pokřikům jeho fanoušků a použití pyrotechniky. Verdikty komise vynese na příštím zasedání za týden ve čtvrtek.

Komise rozhodčích FAČR v pondělí uvedla, že ani jedna z obou penalt nezapadla do kontextu utkání, a naznačila tím, že Frankowski neměl pokutové kopy nařídit. Plzeň po remíze 1:1 udržela v čele tabulky dvoubodový náskok před Slavií, a pokud vyhraje zbylá tři kola, stane se novým mistrem.

Disciplinárka dnes také udělila Spartě pokutu 120 tisíc korun za nevhodné chování příznivců v utkání s Baníkem Ostrava. Letenský klub si vysokou pokutu za utkání prvního kola nadstavby vysloužil za dva hlavní prohřešky fanoušků. Komise mu vyčetla, že jeho příznivci způsobili pyrotechnikou přerušení zápasu delší než dvě minuty a že se dopustili nevhodných pokřiků. Baník musí po stejném duelu zaplatit 40 tisíc korun.

Plzeň dostala souhrnný trest 80 tisíc korun za prohřešky fanoušků v domácích zápasech s Ostravou a Slováckem a navrch ještě 30 tisíc za venkovní utkání v Mladé Boleslavi.

Slavia musí v součtu za nesportovní chování svých příznivců v duelech v Jablonci a proti Hradci Králové v jeho mladoboleslavském azylu zaplatit 60 tisíc korun.

Bohemians 1905 si vysloužili za porušení povinnosti pořadatele v zápase s Hradcem Králové pokutu 50 tisíc korun.

Ve druhé lize musí již jistý vítěz soutěže Zbrojovka Brno zaplatit 80 tisíc korun za chování fanoušků ve venkovním utkání proti Vyškovu v jeho azylu v Drnovicích. Hostující příznivci se mimo jiné provinili tím, že se dopustili rasistických projevů na adresu domácího hráče a vhazovali na trávník předměty. Pokutu 10 tisíc korun pak za zápas s Příbramí dostala Opava.