Trenér Horejš končí v Českých Budějovicích. Přiznal jednání s Jabloncem

Trenér David Horejš skončí na lavičce fotbalistů Českých Budějovic. Druhý nejdéle sloužící ligový kouč to oznámil na tiskové konferenci po duelu v Mladé Boleslavi, Dynamo trénoval od října 2015.

Čtyřiačtyřicetiletý bývalý obránce zároveň potvrdil, že jedná o dalším angažmá s Jabloncem, ve kterém v pondělí skončil Petr Rada.

"Příští sezona bude beze mě, dneska to byl můj poslední zápas," řekl Horejš po porážce 0:1 v Mladé Boleslavi a vypadnutí v semifinále nadstavbové skupiny o umístění. "Chtěli jsme ještě dnes vyhrát, abychom se vrátili na domácí stadion a mohli se rozloučit. Nijak nervózní jsem ale během zápasu nebyl. Sám za sebe cítím, že ta změna musí přijít," přidal.

Horejš převzal České Budějovice ve druhé lize a po postupu v ročníku 2018/19 se s týmem v každé sezoně vyhnul záchranářským bojům. Po sedmém a 13. místě letos jeho svěřenci obsadili desátou příčku. Úspěšný kouč nyní doufá, že bude v příští sezoně trénovat nadále v nejvyšší soutěži.

"Nějaké jednání s Jabloncem proběhla, to nebudu tajit. Uvidíme, jak to všechno dopadne. Řeknu to takhle - věřím, že se Jablonec v lize udrží a že budu mít v příští sezoně možnost zase vést tým v první lize," uvedl Horejš. Jablonec se čtyři kola před koncem drží ve skupině o záchranu na 15. příčce, zajišťující baráž.

Dynamu se podobné starosti vyhnuly a Horejš považuje sezonu za úspěšnou. "Jedinou kaňkou je, že jsme nevyhráli venku, jinak to byla nadstandardní sezona. Do poslední chvíle jsme se prali o první šestku, což je obrovský úspěch. Přestože nás na jaře hodně poznamenaly turbulentní věci uvnitř klubu, hlavně odchody (sportovních manažerů) Tomáše Sivoka a Martina Vozábala. S klukama jsme si ale tehdy řekli, že budeme řešit pouze věci, které můžeme ovlivnit. Táhli jsme za jeden provaz, musím všem poděkovat," řekl bývalý obránce, který v Dynamu strávil i takřka celou svou hráčskou kariéru.

"V Budějovicích jsem prožil spoustu let a děkuju jim za šanci. Věřím, že svou prací jsme tu něco zanechali a udělali jsme z Dynama značku. Navíc jsme vrátili Budějovice do ligy, což byl můj cíl. Hráli jsme dobrý fotbal, budu na to hrozně rád vzpomínat," uzavřel Horejš.