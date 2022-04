Rivalita, možná až nenávist. Bucha ze Slavie neodešel v dobrém, teď s ní válčí

Když plzeňský záložník Pavel Bucha nastupuje proti Slavii, je jako utržený ze řetězu; ostatně poslední zápas nedohrál, po zákroku na Olayinku viděl červenou kartu. Odchovanec červenobílých se nerozloučil s pražským klubem v dobrém a kdysi srdečný vztah - vyrůstal v Edenu od devíti let - se proměnil v ostrou rivalitu. Pokud nastoupí, čeká v neděli od sedmi večer Buchu další souboj se sešívanými.

Zápas jara ve 27. kole základní části Fortuna:Ligy mezi dvěma týmy na čele tabulky Viktoria Plzeň - Slavia Praha vrcholí. Stav je nerozhodný 1:1, nervy jsou na pochodu v hledišti i na hřišti. Čtyři minuty před koncem záložník domácího týmu Pavel Bucha velmi nebezpečným šlapákem s náběhem sestřeluje nigerijského legionáře ve slávistickém týmu Petera Olayinku. Následuje červená karta.

Bucha proti svému bývalému týmu nastupuje s maximální bojovností. Bez respektu, jaký často vyjadřují hráči, když nastupují proti nedávným spoluhráčům a odmítají dokonce i slavit gólové trefy. Bucha si červenobílý dres, ve kterém začal svou docela úspěšně probíhající kariéru, zošklivil, pražský tým považuje za úhlavního rivala.

Rozloučení s Edenem neproběhlo přátelským obětím. V červenci 2018 tehdy dvacetiletý talent neprodloužil se Slavií smlouvu. Důvodem nebyla údajně výše kontraktu, ale požadovaná nízká výstupní přestupní klauzule, se kterou vedení Slavie nesouhlasilo. Bucha podal výpověď a zamířil do Plzně. Zadarmo.

Následné právní přezkoumání přisoudilo Slavii v létě 2020 finanční kompenzaci 9 796 000 korun. Kluby se o půl roku později dohodly na mimosoudním vyrovnání, přičemž podrobnosti nezveřejnily. Zdálo se však, že v Buchovi zůstala v duši pachuť, která se projevuje jeho nadměrnou agresivitou v každém vzájemném duelu.

Přitom Bucha ve Slavii vyrůstal, dostal v ní první šanci ukázat se v nejvyšší soutěži, v napěchovaném kádru ne zrovna zanedbatelnou. Hodil svou minulost za hlavu?

"Nevím, jestli to tak skutečně je," přemítá jeho bývalý trenér v dorostenecké kategorii Pavel Vyhnal. "Poznal jsem ho jako férového, poctivého kluka s velkými fotbalovými ambicemi, tohle jednostranné posuzování mi k němu nesedí," přidává se kolega Daniel Krištof, jenž vedl Buchu už ve slávistické přípravce. "I když se každý emočně, inteligenčně a lidsky vyvíjí, slovo nenávist považuji za silný výraz," dodává.

Byl jedním z těch, kteří měli zásluhu na jeho získání v roce 2007 z Neratovic. O velkém talentu se vědělo dobře. "Už v deseti hrál se dvanáctiletými na velkém hřišti," upozorňuje Krištof na Buchovu technickou i fyzickou vyspělost. "Já ho vrátil zpátky na menší rozměry, aby mohl rozvíjet lépe své přednosti." Věděl, co hráčům v tomto věku více prospívá.

O Buchu usilovala rovněž Sparta, ale dal jednoznačně přednost Slavii. Ostatně při přímém střetu na mládežnickém turnaji jí nasázel čtyři góly. Vedení nejstaršího českého klubu seznalo, že získalo poklad.

Pro přechod do Slavie hovořilo silné domácí zázemí, které vysloveně fandilo červenobílým. "Jeho otec chodil na všechny zápasy, stejně jako matka. A proslýchalo se, že právě její otec, tedy Pavlův děda z matčiny strany, je velkým slávistickým příznivcem, který by nepřipustil, aby jeho vnuk kopal za Spartu," vyzrazuje Krištof z rodinného prostředí. "Nemám potřebu se na toto téma veřejně vyjadřovat," vzkázal Pavel Bucha starší, otec českého reprezentanta v juniorských kategoriích.

Jeho syn nyní válí v Plzni a snaží se výrazným vkladem obrat Slavii o ligovou trofej. "To je přece normální. Obléká dres Viktorie, tak bojuje za tým. Dává do utkání všechno, jak to umí," rozumí mu Krištof. "Možná trochu podléhá plzeňskému prostředí, které je v poslední době na Slavii hodně vysazené," připouští Vyhnal. "Kluby bojují ve vypjatém souboji o titul, i to k fotbalu patří," nachází v Buchově chování především sportovní rivalitu.

V neděli dojde opět k důležitému utkání Slavie s Plzní. Jakou roli v něm sehraje vůdčí osobnost plzeňského týmu a bývalý slávistický odchovanec Pavel Bucha?