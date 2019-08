Trávník vybojoval penaltu, ale spokojený není. Musí se sehrát s Kangou, tvrdí Jílek

před 10 minutami

V létě přišel fotbalista Michal Trávník do Sparty, aby pomohl vyztužit střed hřiště vedle ofenzivně laděného Guélora Kangy. První start v nové sezoně mu příliš nevyšel a další dva zápasy nehrál od začátku. Do základní sestavy se vrátil v dnešním duelu 4. ligového kola s Příbrami a podal lepší výkon. Po faulu na něj se kopala důležitá penalta, přesto se svou hrou ještě spokojený nebyl.

"Byl jsem asi více u míče, ale řešení řady akcí nevyšlo. Já od sebe očekávám více," řekl v rozhovoru s novináři Trávník, jehož celek zvítězil nad Příbramí hladce 3:0.

Po faulu na pětadvacetiletého středopolaře zahrávali domácí v 39. minutě penaltu, z níž Kanga zvýšil na 2:0. "Možná to nebylo zcela jasně vidět, ale bránící hráč možná přišel do souboje blízko, chtěl míč odkopnout a při svém pokusu mě podrazil. Byl jsem proto přesvědčený, že to penalta bude, a hned vyzýval rozhodčího, aby si to nechal potvrdit od kolegy u videa," prohlásil Trávník.

Sparta podle něj navzdory jasné výhře nehrála ideálně. "Teď jsme šťastní za výhru, ale mohli jsme to odehrát mnohem klidněji. Je pravda, že proti vstupu do ligy se naše hra zlepšuje, ale stále máme řadu nedostatků," uvedl Trávník.

"Nedokážeme si připravit více šancí ze hry. Snažíme se v tréninku na tom pracovat, posun je znát. Dnes rozhodly standardky - ano, vypracovali jsme si je, ale mělo toho být více," mínil bývalý jablonecký záložník.

Také podle sparťanského trenéra Václava Jílka má Trávník ještě rezervy. "Michal Trávník stejně jako Martin Hašek byli zvyklí v klubech na větší volnost, ale tady od nich chceme trochu jiný způsob hry. Musí se více sehrát s Kangou, od kterého chceme, aby hrál více vepředu. Pak dostanou také oni více prostoru se prosadit," podotkl Jílek.