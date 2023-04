Totální hnus, tohle do fotbalu nepatří, řekl Kušej o Grigarově zkratu za červenou

Neobvyklý a emotivní závěr nabídnul dnešní duel 29. kola první ligy mezi Teplicemi a Mladou Boleslaví. Po červené kartě pro domácího gólmana Tomáše Grigara musel v závěru do brány egyptský útočník Muhammad Jásir, jelikož Severočeši už nemohli střídat. Teplický kapitán opustil hřiště po nakopnutí Vasila Kušeje, jenž považuje Grigarovu reakci za naprostý zkrat.

"Proběhl jsem kolem Grigara a ten mě normálně kopl přes nohy. Asi tam bylo víc emocí, než mělo být. Tohle do fotbalu vůbec nepatří, navíc od takhle zkušeného gólmana. Je to totální hnus," řekl Kušej po zápase novinářům.

Situace nastala v 89. minutě po brance Davida Šimka, kterou Středočeši srovnali stav po proměněné penaltě Matěje Hybše z úvodu utkání. Z opakovaných záběrů je ale patrné, že Kušej provokoval teplického gólmana zaťatou pěstí.

"Tomáš před gólem špatně odhadl situaci a byl přehlavičkovaný. Po vstřeleném gólu mu tam Kušej naznačil nějaké gesto a Tomáš neuhlídal své emoce," nabídnul svůj pohled teplický kouč Zdenko Frťala. "Červená jasná. Uvidíme, jaký dostane trest, snad disciplinárka zohlední i chování soupeře," dodal slovenský trenér, který převzal tým v březnu po odvolaném Jiřím Jarošíkovi.

Kušej si ale nemyslí, že by se choval nestandardně. "Radoval jsem se z gólu, běžel jsem kolem nich a najednou mě kopl přes nohy. To není normální. Byl to totální zkrat, zrovna on by tohle udělat neměl. Navíc ve fázi, kdy Teplice potřebují každý bod a každého zkušeného hráče," podotkl člen reprezentace do 21 let, který hrál v minulosti za Ústí nad Labem, Drážďany nebo Prostějov.

"Všechny nás dokopal, do všech ze soubojů chodil i bez balonu tvrdě. Od toho je tam ale rozhodčí, my měli reagovat a trochu ho také namasírovat někde na půlce," řekl teplický Lukáš Mareček na Kušejovu adresu.

"Vyloučení je velká škoda, Kušej měl dostat naloženo klidně za cenu žluté kartu v průběhu zápasu, a ne takhle blbě. Provokoval a Tomáš neudržel emoce," dodal třiatřicetiletý záložník.

Teplice už v 87. minutě využily třetí okno na střídání, a tak nemohly udělat další změnu v sestavě. Do brány se postavil Jásir, hostující střelci ale jednadvacetiletého Egypťana neprověřili. Vytáhlý útočník musel řešit pouze dva vysoké míče, se kterými si poradil.

"Dívali jsme se, jestli se někdo z hráčů sám přihlásí. Jásir nám naznačil, že do toho půjde, takže si vzal rukavice on. Udržel nulu, hlavně ten druhý míč a souboj se Škodou nebyl jednoduchý," uvedl Frťala.

"Je škoda, že jsme aspoň nezkusili nějakou střelu, já tam měl jen jednu zblokovanou. Možná by to byl gól, kdyby prošla," mrzelo Kušeje, jehož tým přišel o šanci postoupit do skupiny o titul a zůstane v prostřední skupině o umístění. Stejně tak ani třinácté Teplice už se neposunou a po nedělním posledním kole je čeká nadstavbová skupina o záchranu.