Sparta se dohodla s Berbrem, prohlásil Tvrdík. Tohle není politika, opáčili Letenští

před 17 minutami

Fotbalová Sparta se ohradila proti výrokům předsedy představenstva Slavie Jaroslava Tvrdíka na adresu letenského klubu v sobotním rozhovoru na Seznamu Zprávy. Šéf červenobílých mimo jiné hovořil o údajné zákulisní dohodě Sparty a Plzně s vlivným místopředsedou fotbalové asociace Romanem Berbrem a o údajném konfliktu zájmů místopředsedy představenstva Letenských Dušana Svobody. Podle Sparty jsou Tvrdíkova slova nepravdivá a manipulativní a sám prý nechce přiznat spolupráci s Berbrem.

"Věříme, že pan Tvrdík se ve své poněkud trapné snaze nevyjadřovat se k aktivní spolupráci s Romanem Berbrem vyhne do budoucna nepravdivým a manipulativním komentářům, které se týkají našeho klubu a jeho představitelů," uvedla Sparta na sociální síti s tím, že se k Tvrdíkovu rozhovoru kvůli ligovému programu nechtěla vyjadřovat hned v sobotu.

"Takových komentářů už bylo ze strany představitele Slavie Tvrdíka poměrně dost a přeci jen jsme ve fotbale a nikoliv v politice," dodala Sparta patrně v narážce na Tvrdíkovo dřívější působení v politice.

Tvrdík v rozhovoru uvedl, že předloni před valnou hromadou FAČR požádal o schůzku majitele Sparty Daniela Křetínského. "Měl jsem představu, že půjde o schůzku na úrovni majitelů, nakonec se jí vedle pana Křetínského účastnil i Dušan Svoboda a jako host tam přišel pan (Adolf) Šádek, generální ředitel Viktorie Plzeň," uvedl Tvrdík.

"Snažili jsme se přesvědčit představitele těchto dvou klubů, kteří drží moc ve fotbale, že byl měl fotbal projít změnami a měli by do něj přijít jiní lidé. V zásadě jediné, co jsem se dozvěděl, bylo, že svými tweety pana Berbra provokuji, že oni s ním mají pevné dohody, že pan Berbr chce odejít se ctí. Když ho nechám na pokoji, tak do roka a do dne z českého fotbalu odejde. A v zásadě mě přesvědčili, že pro žádnou dohodu s námi nejsou ochotni zvednout ruku," dodal Tvrdík.

V rozhovoru vedle toho, že moc ve fotbale podle něj drží Sparta s Plzní, také nařkl ze střetu zájmů Svobodu, místopředsedu Sparty, předsedu Ligové fotbalové asociace, která řídí profesionální soutěže, člena výkonného výboru a šéfa Pražského fotbalového svazu. "Má podle mého názoru obrovský konflikt zájmů. V zásadě s panem Berbrem jde ruku v ruce několik let. Byl to pan Dušan Svoboda ze Sparty, který (na valné hromadě) vedl vyjednávací tým české komory za zvolení nového vedení fotbalového svazu, za pana (předsedu FAČR Martina) Malíka, za pana Berbra," uvedl Tvrdík.

Tvrdík odmítl spekulace o výrazně vylepšených vztazích s Berbrem. Argumentuje tím, jak rozhodčí pískají zápasy Slavie. "Jejich verdikty jsou korektní," řekl. "S předsedou a místopředsedou asociace jednáme například o systému videorozhodčího nebo o blížícím se mezistátním utkání s Brazílií, které se bude hrát na našem stadionu. Jsou to prostě partneři k diskuzi v legitimně zvolené funkci," dodal Tvrdík.