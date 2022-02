Tecl se konečně trefil a to hned dvakrát. Proti Ukrajině je to ale nepodstatné, řekl

Slávistického fotbalistu Stanislava Tecla těšilo, že dvěma brankami do sítě Hradce Králové prolomil více jak pětiměsíční střelecký půst a pomohl ve 23. ligovém kole k jasnému vítězství úřadujících mistrů 5:1.

Jednatřicetiletý útočník předchozí zápasy bez gólů výrazně neřešil a děkoval svým spoluhráčům, kteří mu příležitosti připravili. Zároveň kvitoval rozhodnutí Fotbalové asociace ČR nehrát případný zápas play off o mistrovství světa proti Rusku, které zahájilo vojenskou invazi na Ukrajinu.

"Jsem spokojený, protože jsme vyhráli 5:1. Věděli jsme, že to bude těžký zápas, protože trenér Koubek dokáže svůj tým na soupeře dobře připravit. Pomohl nám ale první gól, který padl z naší první akce. Pak už jsme hráli dobře a zaslouženě vyhráli," řekl na tiskové konferenci Tecl.

Slavia otevřela skóre již ve druhé minutě, kdy se trefil Jakub Hromada. O deset minut později přidal další branku Ondřej Lingr a ještě než se utekla úvodní půlhodina utkání, připojil se Tecl dalšími dvěma trefami.

U jeho prvního gólu sehrál hlavní roli Peter Olayinka, který předtím vystihl chybnou rozehrávku brankáře Viléma Fendricha, o pár minut později Tecl překonal i Fendrichova náhradníka Patrika Vízka. Hodnotit chyby svých protivníků mezi tyčemi však Tecl nechtěl.

"To ať si zhodnotí trenéři Hradce. Nechci se k tomu vyjadřovat, nepřijde mi to ani vůči těm klukům fér. Taky by se mi nelíbilo, kdyby mě někdo ze soupeřů takhle osobně hodnotil," uvedl rodák z Jindřichova Hradce.

Zkušený útočník se v lize prosadil poprvé od 12. září, kdy v sedmém kole nejvyšší soutěže skóroval proti Slovácku. "Čekání na branku bylo dlouhé, ale byl jsem poměrně dlouho zraněný. Když ty zápasy jdou takhle rychle po sobě, člověk nad tím tak nepřemýšlí, jestli je to měsíc, dva nebo tři. Bral jsem to normálně," podotkl Tecl. "Doufám, že mi ty dvě branky pomohou k sebevědomí. Mám z toho samozřejmě radost, ale když hraju a tým vyhraje, tak není podstatné, kdo ty góly dá," doplnil bývalý hráč Jihlavy, Plzně nebo Jablonce.

Vyjádřil se i k válečnému konfliktu na Ukrajině, který se přímo dotýká jeho dvou spoluhráčů Tarase Kačaraby a Maxima Talovjerova. Oba týmy vyjádřily před zápasem Ukrajině podporu minutou potlesku. Kačaraba nakonec utkání kvůli zranění nedohrál, Talovjerov jej pak na hřišti od 34. minuty nahradil. "Je to strašně nepříjemné. Jsem překvapený, jak rychle se mohou věci obrátit. Snad to co nejdříve skončí," přál si Tecl.

Devítinásobný český reprezentant pak přivítal rozhodnutí výkonného výboru FAČR připojit se ke Švédsku a Polsku a odmítnout hrát případné barážové utkání o MS v Kataru s Ruskem.

"Určitě na to mám stejný názor. V této situaci by se měly využít všechny prostředky, které by upozornily, že je to špatně. Tohle je jeden z nich. I když je to jenom sport a oproti tomu, co se děje na Ukrajině, je to nepodstatné, můžeme zase ukázat, že nesouhlasíme s tím, co se na Ukrajině děje," dodal Tecl.