Sparta po dvou remízách zabrala. Porazila Zlín 2:0

Fotbalisté Sparty porazili ve 23. kole první ligy Zlín 2:0. O výhře Pražanů rozhodl v 47. minutě Tomáš Čvančara, pojistku přidal v závěru střídající Jakub Pešek. Letenští neprohráli v nejvyšší soutěži posedmé za sebou, na jaře však poprvé zvítězili po minulých dvou remízách. Na vedoucí Slavii a Plzeň ztrácejí sedm bodů.

"Je dobře, že jsme zápas zvládli i vzhledem k tomu, jaké jsou výsledky mužstev před námi. Jakákoli bodová ztráta by byla problémem," řekl sparťanský trenér Pavel Vrba na tiskové konferenci.

Před začátkem utkání oba soupeři spolu s diváky minutou potlesku symbolicky vyjádřili podporu Ukrajině, která čelí vojenské invazi ze strany Ruska. Na velkoplošných obrazovkách a reklamních panelech pak Sparta v průběhu celého zápasu prezentovala organizace, které organizují finanční sbírky pro pomoc Ukrajině.

Vrba udělal oproti čtvrteční prohře a vyřazení s Partizanem Bělehrad ve 2. kole Evropské konferenční ligy tři změny v základní sestavě. Na postu levého obránce Sparty nastoupil Ladislav Krejčí starší, poprvé v jarní části sezony se v sestavě Pražanů objevil záložník Souček a od začátku hrál i Karabec.

Už ve třetí minutě se Vukadinovič dostal do úniku a po kontaktu s brankářem Holcem rozhodčí Machálek nařídil pro hosty pokutový kop. Po konzultaci s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů však penaltu odvolal a srbskému záložníkovi udělil za simulování žlutou kartu.

O chvíli později Conde nechtěně přihrál Haraslínovi, ale zlínský gólman Rakovan nohou zasáhl. Poté si poradil i s Karabcovou přízemní ranou. Na druhé straně se k zakončení v šestnáctce dostal opět Vukadinovič, jenže Holec nohou odvrátil míč na roh. Následně se hrálo dlouho bez šancí, až v 37. minutě Dramé vypálil zpoza vápna, ale sparťanský brankář bez problému zasáhl.

"Prvních 15 až 20 minut jsme celkem dobře zatlačili Zlín. Byly tam tři čtyři závary, z nichž jsme mohli dát gól. Bohužel se to nepodařilo a ovlivnilo to zbytek poločasu, kdy už jsme ve hře tolik nebyli a nedostávali se do šancí," konstatoval Vrba.

Domácí se prosadili minutu a půl po změně stran. Haraslín se zbavil hostujícího kapitána Procházky a přihrál pod sebe na Čvančaru, který prostřelil Rakovana. Jednadvacetiletý útočník vstřelil šestý gól v ligové sezoně, ale první v dresu Spartu, kam v prosinci přestoupil z Jablonce.

"Jsem tady nový, musím prokazovat, že jsem tady právem. S tím se počítá. Jsem za to rád a vážím si toho," prohlásil Čvančara v rozhovoru pro klubovou televizi. "Bohužel jsme si nechali vstřelit branku v úvodu druhé půle. Tam jsme to chtěli udržet co nejdéle bez branky, Sparta by byla nervóznější. Myslím si, že by to víc otevřeli. To se nám ale nepovedlo," litoval zlínský trenér Jan Jelínek, který je kvůli chybějící licenci veden jako asistent.

Zlín málem přispěchal s odpovědí, jenže Dramého střelu z hranice vápna vytáhl Holec na roh. "Nejvíc mě mrzí šance Youby (Dramého), ta krásná střela, kterou výborně sparťanský gólman vytáhl," uvedl Jelínek.

V 72. minutě se Dramé chystal k zahrání rohového kopu, z hlediště se však na adresu hráče tmavé pleti ozvaly opičí skřeky. Pořadatel diváky vyzval, aby se zdrželi jakýchkoli rasistických projevů.

V 81. minutě Vraštil ve vápně fauloval Hložka a sudí nařídil penaltu pro domácí. Po několikaminutové konzultaci s videorozhodčím se Machálek šel podívat na opakované záběry a stejně jako v úvodu zápasu i tentokrát pokutový kop odvolal, jelikož mu předcházela ruka sparťanského útočníka Minčeva.

Uklidňující pojistku přidali Pražané vzápětí, když Minčev našel před brankou hlavou zakončujícího Peška. Český reprezentant dal sedmou branku v ligovém ročníku.

Sparta v lize neprohrála se Zlínem posedmé po sobě, doma dokonce od listopadu 2002 ve 13. duelu za sebou. Letenští pod trenérem Vrbou doma v nejvyšší soutěži ve 20 zápasech ještě neprohráli. Ve středu Sparta přivítá v semifinále domácího poháru Jablonec, s nímž má k dobru odložené utkání i v lize. "Ševci" od srpna venku v nejvyšší soutěži nezvítězili v osmém utkání po sobě.

Sparta Praha - Fastav Zlín 2:0 (0:0)

Branky: 47. Čvančara, 87. Pešek. Rozhodčí: Machálek - Horák, Hurych - Kocourek (video). ŽK: Souček, Ladislav Krejčí II - Vukadinovič, Conde, Procházka, Vraštil, Tkáč, Cedidla. Diváci: 7279 (omezený počet).

Sparta: Holec - Wiesner, Vitík, Hancko, Ladislav Krejčí I - Haraslín (69. Pešek), Ladislav Krejčí II, Souček, Karabec (57. Dočkal), Hložek - Čvančara (76. Minčev). Trenér: Vrba.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Vraštil, Procházka, Matejov - Conde - Dramé (80. Fillo), Hrubý (88. Hrdlička), Tkáč, Hloušek (80. Nečas) - Vukadinovič (80. Chwaszcz). Trenér: Kalivoda.