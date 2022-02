Slavia přejela Hradec Králové 5:1 a vyšvihla se zpět do čela ligy

Fotbalisté pražské Slavie deklasovali v utkání 23. kola první ligy Hradec Králové 5:1 a vrátili se o skóre před Plzeň do čela tabulky. Obhájce titulu rozhodl v Mladé Boleslavi, kde "Votroci" hrají své domácí zápasy, už v první půli. V dalších zápasech remizovala Karviná s Českými Budějovicemi 2:2 a Olomouc s Teplicemi 0:0.

Stanislav Tecl slaví trefu do sítě Hradce Králové | Foto: ČTK

Ve druhé minutě otevřel skóre Jakub Hromada, o 10 minut později se prosadil Ondřej Lingr a ve 22. a 30. minutě přidal další dvě branky Stanislav Tecl. Poté, co se 20 minut před koncem prosadil opět Lingr, zkorigoval v nastaveném čase stav domácí Petr Rybička.

Úřadující mistři vyrovnali své druhé nejvyšší vítězství v tomto ročníku soutěže, lépe si vedli jen při výhrách 5:0 nad Jabloncem a Pardubicemi. Připsali si třetí ligový triumf za sebou. Hradec Králové prohrál po předchozích dvou remízách, v lize nezvítězil posedmé za sebou a v neúplné tabulce je osmý.

Trenér Slavie Trpišovský, který dnes slaví 46. narozeniny, udělal oproti čtvrteční výhře 3:2 nad Fenerbahce Istanbul, po níž Pražané postoupili do osmifinále Evropské konferenční ligy, šest změn v základní sestavě. Zraněného obránce Baha nahradil na pravé straně obrany navrátivší Masopust, na hrotu útoku dostal místo "dvougólového" střelce Sora přednost Tecl.

Oba týmy vyjádřily před výkopem minutou potlesku podporu Ukrajině, která čelí vojenské invazi ze strany Ruska. Slavia měla povedený vstup do utkání a již ve druhé minutě se ujala vedení. Hostující Hromada se dostal s míčem až na hranici pokutového území, odkud přízemní střelou překonal brankáře Fendricha. Slovenský záložník vstřelil svůj první ligový gól v dresu Slavie.

Ve 12. minutě se obhájci titulu prosadili podruhé. Po Juráskově centru z levé strany si zaběhl na zadní tyč Lingr a z bezprostřední blízkosti zvýšil. Devátou branku záložníka Slavie v této ligové sezoně potvrdila i konzultace sudího Klímy s videorozhodčím.

Hradec Králové se nedokázal výrazně prosadit a naopak dál doplácel na individuální chyby. Ve 22. minutě vystihl v rohu hřiště Fendrichovu rozehrávku Olayinka, našel před brankou volného Tecla, a ten přidal třetí gól.

Trenér Koubek, jenž v minulosti trénoval Slavii, reagoval na nepříznivý vývoj dvojnásobným střídáním, stáhl i brankáře Fendricha, jehož nahradil Vízek. Ten však udržel čisté konto jen tři minuty. Po půl hodině hry si naskočil na Masopustův přímý kop Tecl a svým druhým gólem v zápase podtrhl ofenzivní dominanci Slavie. Čtyři branky v první půli vstřelili Pražané v lize poprvé od loňského ledna, kdy ve Zlíně vedli 5:0.

Kaňkou na povedené první půli bylo z jejich strany jen zranění Kačaraby, kterého nahradil ve 34. minutě jeho ukrajinský krajan Talovjerov. Hradec mohl ještě do přestávky skóre zkorigovat, ale Kubala po rychlém brejku přestřelil.

Slavia ve druhé půli nedovolila výrazné drama a vývoj utkání kontrolovala. Zápas nedohrál autor první branky Hromada, kterého musel v 54. minutě střídat kvůli zranění Samek. Dvacet minut před koncem se prosadil tvrdou ranou pod břevno opět Lingr a vstřelil svůj jubilejní desátý gól v tomto ligovém ročníku.

Nejvyšší porážku Hradce Králové v této sezoně zkorigoval až v závěru střídající Rybička. Slavia navázala s Východočechy na podzimní výhru 4:1 a porazila v lize "Votroky" popáté za sebou. Pražané venku v nejvyšší soutěži neprohráli pošesté za sebou a zůstávají tam s 27 získanými body nejlepším týmem v sezoně.

Karviná doma stále marná

Karvinští fotbalisté remizovali ve 23. ligovém kole s Českými Budějovicemi 2:2. Dvakrát vedli po gólech Lukáše Bartošáka a Filipa Zorvana, ale Michal Škoda a Martin Králik zachránili hostům bod. Karviná doma v ligové sezoně nevyhrála ani ve 12. utkání a jako jediný tým tam čeká na plný bodový zisk. Slezané ztrácí devět bodů na předposlední Pardubice, které mají zápas k dobru. Dynamo nezvítězilo v pátém kole po sobě.

V karvinské sestavě si odbyl premiéru senegalský záložník Ndiaye, který na začátku týdne přišel na hostování z Plzně výměnou za stopera Santose. Hned v první minutě měl po Bartošákově centru šanci Durosinmi, ale trefil jen brankáře Vorla. Domácí byli i dál aktivnější a ve 20. minutě nebezpečně z dálky vypálil Túlio.

Na druhé straně hlavičkoval Škoda, ale jen do náruče brankáře Bajzy. Karvinský gólman pak vyhrál i další dva souboje se Škodou, protože jihočeský kanonýr mířil v dobré pozici pokaždé přímo do středu branky.

Domácím se dařilo vyhrávat souboje před soupeřovou brankou a po nich střílet z druhé vlny. Ve 37. minutě to předvedl Durosinmi, ale Vorel ještě míč mířící do horního růžku branky vytáhl. Minutu před přestávkou v podobné situaci Papadopulos sklepl míč k Bartošákovi a ten ho z hranice šestnáctky poslal přesně k pravé tyči. V lize se trefil poprvé od loňského května. V této sezoně nejvyšší soutěže Karviná už jedenáctkrát vstřelila vedoucí gól, ale dosud jen na Slavii vedení proměnila v tříbodový zisk.

Ve 49. minutě dopřála domácí obrana hodně volného prostoru Škodovi a zkušený střelec toho dokonale využil. Už za minutu ale Karviná znovu vedla. Zorvan si naběhl mezi mnohem urostlejší stopery a hlavičkoval do sítě. Po lednovém příchodu z Příbrami dal první gól v karvinském dresu.

Brankář Vorel pak několika skvělými zákroky zabránil domácím zvýšit náskok. Poradil si s parádním Bartošákovým přímým kopem i hlavičkami Papadopulose a Durosinmiho. Deset minut před koncem se z dálky tvrdě opřel do míče slovenský kapitán hostí Králik a svým premiérovým ligovým gólem zařídil remízu.

Dynamo dál zůstává jediným mužstvem v lize, které v tomto ročníku na hřišti soupeře nezvítězilo. Díky bodu se však posunulo na šesté místo.

Olomouc Grigara nepřelstila

Fotbalisté Olomouce remizovali ve 23. kole první ligy s Teplicemi bez branek. Hanáci byli většinu zápasu aktivnější, ale hostujícího gólmana Tomáše Grigara nepřekonali. Oba soupeři se v nejvyšší soutěži rozešli smírně popáté za sebou. Sigma vyhrála jediný z posledních sedmi ligových zápasů a v tabulce je devátá. Severočeši počtvrté po sobě bodovali a patří jim 12. místo.

"Naše poslední zápasy jsou si v mnohém podobné. Hra nevypadá úplně špatně, vytvoříme si i dostatek brankových příležitostí, ale neproměníme je. Pak ty zápasy nejsme schopni dotáhnout do vítězného konce," řekl na tiskové konferenci trenér Sigmy Václav Jílek.

Oba soupeři před zápasem podpořili Ukrajinu čelící ruskému útoku. Týmy před výkopem barvami svých modrých a žlutých dresů symbolicky vytvořily ukrajinskou vlajku, kterou drželi i oba brankáři. Tepličtí navíc vyběhli na trávník se stužkami.

Olomoučtí byli od úvodu nebezpečnější. Gonzálezova přihrávka ve skluzu ve 12. minutě prošla napříč malým vápnem, za šest minut se probil před Grigara Navrátil, ale netrefil míč. Poté teplický gólman vyrazil Gonzálezův pokus a těsně před pauzou vychytal i osamoceného Chytila.

"Sigma byla lepším týmem a my jsme ten zápas v podstatě jen odbránili. Sice jsme chtěli hrát stejně aktivně jako v předchozích zápasech, ale Olomouc nám toho moc nedovolila. Navíc to ani nebyl nejvydařenější zápas našich rozdílových hráčů vepředu," řekl teplický trenér Jiří Jarošík.

"Kromě úvodní desetiminutovky byl první poločas z naší strany slušný. V žádném z jarních utkání jsme nešli do vedení, které by nám dodalo klid. Hráči jsou pak nervózní, nechtějí udělat chybu a je to vidět i na finální fázi," uvedl Jílek.

Pět minut po pauze vyrazil Grigar i Daňkovu střelu a González z dorážky minul. V polovině druhého dějství hostující brankář vytáhl Chvátalův centr ze standardní situace, jinak už tlak domácích postupně opadal a závěr se odehrál bez výraznějších šancí.

"Jsme rádi, že i takové zápasy zvládáme a neprohráváme je, to je jediné plus. Hráli jsme jako tým a získali jsme cenný bod. Jsme rádi, že jsme uhráli nulu vzadu, podržel nás brankář Grigar," dodal Jarošík.

FC Hradec Králové - Slavia Praha 1:5 (0:4)

Branky: 90.+1 Rybička - 12. a 70. Lingr, 22. a 30. Tecl, 2. Hromada. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Leška - Adámková (video). ŽK: Kučera - Lingr, Samek. DIváci: 2514 (omezený počet).

Hradec: Fendrich (27. Vízek) - Klíma, Král, Leibl - Mejdr, Kučera (83. Rybička), Rada (61. Doležal), Harazim (27. Novotný) - Kubala, Vašulín (83. Kodeš), Vlkanova. Trenér: Koubek.

Slavia: Mandous - Masopust, Ousou, Kačaraba (34. Talovjerov), Jurásek - Hromada (54. Samek), Holeš - Lingr, Madsen (72. Oscar), Olayinka (72. Schranz) - Tecl (72. Fila). Trenér: Trpišovský.

MFK Karviná - Dynamo České Budějovice 2:2 (1:0)

Branky: 44. Bartošák, 50. Zorvan - 49. Škoda, 80. Králik. Rozhodčí: Szikszay - Caletka, Volf - Petřík (video). ŽK: Šehič - Hora, Valenta, Vorel. Diváci: 1412 (omezený počet).

Karviná: Bajza - Látal, Buchta, Kobouri, Šehič - Túlio - Zorvan, Ndiaye (85. Qose), Papadopulos (72. Svoboda), Bartošák (85. Sinjavskij) - Durosinmi (85. Holík). Trenér: Páník.

Č. Budějovice: Vorel - Havel, Králik, Novák (75. Hais) - Čolič, Valenta, Hora, Mihálik (85. Konda) , Skovajsa (63. Mršič) - Van Buren, Škoda. Trenér: Horejš.

Sigma Olomouc - FK Teplice 0:0

Rozhodčí: Černý - Antoníček, Bureš - Proske (video). ŽK: Navrátil - Kučera, Žák, Fortelný. Diváci: 2419 (omezený počet).

Olomouc: Macík - Chvátal, Beneš, Jemelka, Zmrzlý - Greššák (64. Růsek), Breite - Navrátil (80. Zifčák), Daněk, González - Chytil. Trenér: Jílek.

Teplice: Grigar - Kučera, Tijani, Vondrášek - Hyčka, Mareček, Fortelný (90. Knapík), Trubač (90.+3 Prošek), Boljevič (46. Jukl) - Žák (86. Ledecký), Sejk (46. Shejbal). Trenér: Jarošík.