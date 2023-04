Švancara: V Premier League by si to Křetínský nedovolil. I když u něj vyhrálo srdíčko

"Daniel Křetínský byl o poločase v kabině rozhodčích. Je to špatně, nemá tam co dělat, musí být potrestán. Přesto se ho trochu zastanu. Zvítězilo u něj srdíčko, ukázal, jak má fotbal strašně rád," říká pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara v komentáři k dění ve fotbalové Fortuna:Lize.

Viktoria Plzeň, obhájce titulu a podzimní mistr, opět ztratila dva body, ale z boje o titul bych ji ještě neodepisoval. Čeká nás ještě docela dost zápasů, přijde nadstavba.

I když mají Slavia a Sparta slušnou formu, ještě bych Plzeň neškrtal, sedm bodů ztráta není nic tak strašného. Ale spíš bych řekl, že si to přeju, aby ještě nebyla z boje o titul venku…

Přiznávám, že jí už moc nevěřím. Chceme však, aby byla liga zajímavá až do konce - kdyby to mělo být tak, že někdo vede o deset bodů, tak to fanoušky nebaví. Když nastupovalo moje Brno na Letné na hrací plochu, říkal jsem si - má tam vysoké kluky, mohli by to zvládnout.

Hlavně jsem je v duchu nabádal, ať nedělají standardky a hlídají si centry do vápna. Nebylo to nic platné. Na tohle mají sparťani hráče, výborný náběh po rohu Ladi Krejčího, při druhém centru Kuchta prokázal, jakou má střeleckou formu.

Přitom utkání začalo výborně, vedli jsme, na VIP tribuně jsem jásal radostí. Když se to otočilo, dostal jsem to od okolních sparťanů náležitě sežrat. To je úděl Brňáka na hlavní tribuně v Praze. Nejsem však úplně zklamaný, Zbrojovka nebyla pro rozjetou Spartu snadným soupeřem.

Oceňuju, že rozhodčí Marek Radina uvedl do zápisu, co se o přestávce stalo, že do jejich kabiny přišel majitel Sparty, brněnský podnikatel Daniel Křetínský. Já vím, že je to rozhodčího povinnost, ale víme, jak to u nás chodí…

Je to špatně, funkcionář tam nemá co dělat. A je to o to neomluvitelnější, že tenhle případ tu nedávno byl, když k rozhodčím vlezl jablonecký boss Míra Pelta. Křetínský dostane pokutu, bude se to řešit.

Nesouhlasím s ním, ale přesto se ho trochu zastanu. Zvítězilo u něj srdíčko, ukázal, jak má fotbal strašně rád. Chtěl okamžitě vědět, proč se rozhodčí ve sporných situacích tak rozhodli.

Nešel tam s taškou nebo s nějakým lobbováním, chtěl pouze vysvětlení. Nesmí se to, ale i já sám v nižší soutěži za nimi několikrát šel. I o přestávce. Většinou s omluvou, jak jsem se choval, ale také jsem někdy chtěl vědět, proč to pískli.

Opakuju však znovu - je to špatně, je to nepřípustné, porušil pravidla, musí být potrestán. Vím také, že má podíl v londýnském West Hamu United, a nedovedu si představit, že by tohle udělal v anglické Premier League. Znovu však zdůrazňuju, že největší respekt zaslouží rozhodčí, že nic netajil.

Slavia je doma nepřekonatelná, poznala to i dosud na jaře neporažená Olomouc, která slízla čtyři góly. Rozebírá se, proč to Slavii venku tolik nejde. U ní je problém, když nemá kvalitní hřiště. Miluje krásný rovný povrch, jak to není úplně ono, už se s tím potýká. Chce hrát technický fotbal, pěkné přihrávky a akce, ne jenom nakopávat míče a bojovat. Buďme rádi, že takový mančaft tady je, a jsem moc zvědavý, jak dopadne derby.

Bohemka pro mě není překvapení, už jsem ji chválil minulou sezonu, ale šlape nyní neskutečným způsobem. Nemyslím, že by byla herně na takové výši, v některých fázích zápasu je to spíš bojovnost a nasazení.

Má ovšem slušné hráče, kteří vědí, co chtějí hrát, a hlavně dělají body. Všechno jim nyní vychází, ale to je jejich zásluha. Mají trenéra, o kterém jsem prohlásil, že byl vytažen z hospody, rozhodně ne však ve zlém, rozumí fotbalu a umí s hráči pracovat. Fanouškům dělá radost a přeji jí hodně úspěchů a hlavně nový stadion.

Českobudějovický stoper Lukáš Havel poslal spoluhráče ve Zlíně do deseti hned v úvodu utkání. Trenéři pořád zdůrazňují, že měl raději pustit soupeře do šance, navíc tam byl ještě brankář, gól přijít nemusel. Pořád je hratelnější prohrávat než hrát celý zápas oslabený.

Kdo však fotbal nehrál, nepochopí. Obránce se snaží vyložené šanci zabránit, jak to jde. Po utkání je každý chytrý, situaci si v klidu prohlédne na videu a hned má jasno, co měl kdo udělat. I ten hráč to vidí. Jenže v tu chvíli něco řeší, je to nakonec špatné rozhodnutí, ale chápu ho.

V oslabení dohrávaly dlouho i Teplice a proti Hradci udržely megadůležité body. Je přirozené, že vyloučení mužstvo semkne, když se přidá štěstíčko, může to i vyjít. Jako nyní Teplicím. A nemyslím si, že by Hradec zápas podcenil, jak to občas u mužstva, které je přesilovce, bývá.

Hradec je skvěle vedený, trenéra Miroslava Koubka moc uznávám. Hráči nemají nijak velké fotbalové jméno, ale odmakají to a fanoušky baví. Už se těším, až budou příští rok hrát na svém stadionu. Budou ještě silnější.