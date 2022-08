Švancara: Snad Brno s Bohemkou na špici vydrží, ať je konkurence nahoře co největší

"Od Slavie, Sparty a Plzně se čeká, že budou vyhrávat. Až mě mrzí, jak automaticky někdy média začínají rozhovory po zápasech, ve kterých tyto týmy vyhrají," říká pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara v pravidelném komentáři k fotbalové Fortuna:Lize. S chutí okomentoval stav soutěže ve chvíli, kdy ji vede brněnská Zbrojovka.

Jako fanda si to užívám a věřím, že v Brně si to užívají všichni se mnou. Stejně jako fandové Bohemky, která je druhá.

Uvidíme, co bude dál, jak dlouho to vydrží. Máme v podvědomí, že je teprve začátek sezony, ale z pozice záchrany v lize nebo podle míst, kde by se oba týmy měly podle předpokladů pohybovat, mohou být v obou klubech rádi třeba za to, že na některé soupeře mají šest bodů náskok.

Pozice v tabulce není ani v jednom případě náhodná. Oba týmy hrají dobře, oba dávají góly, vidím tam hodně věcí podobných. Aby se něco takového stalo, musí se sejít mnoho okolností.

Bohemka se poučila z toho, jak se v minulé sezoně zachraňovala. Zbrojovka se zase poučila, že s kádrem, co měla, nemůže hrát první ligu. Vytvořila se konkurence, v obou klubech se ustálila základní sestava.

Hráči obou týmů se v přípravě dobře nachystali, mají formu a je jich takových víc, nedělá jim problém plnit příkazy trenéra. U nás to táhnou hlavně Berkovec, Ševčík, Řezníček, přidávají se Hladík, v určitých fázích Fousek, je tam teď Alli. U Bohemky řeknu jedno jméno a klobouk dolů před tím hráčem vzhledem k jeho věku - Pepa Jindřišek.

Taky musí být parta, aby se dařilo, a někdy se přidá štěstí - že proměníte šanci, nedostanete gól. Faktorů je víc, ale myslím, že celkově se ukazuje kvalita.

A tady je ještě jedno velké plus v podobě návštěvnosti, podpory diváků. To, co se děje v Brně, jsem nezažil od dob mé rozlučky s kariérou. Od rána mi zvoní telefon, kde sehnat lístky na Slavii, a to hrajeme až za čtrnáct dní. Permanentky se kupují ve velkém. U Bohemky je to stejné, pro žádného soupeře nebude příjemné tam hrát.

Taky to může být tím, že zatím nenarazili na někoho, kdo by úporně bránil. My jsme měli výhodu, že Slovácko, Olomouc i Boleslav chtěly hrát dopředu. Neviděl jsem všechny zápasy Bohemky, ale hrála dvakrát venku a jít doma na Baník jí mohlo vyhovovat.

Uvidíme, jak se jako konkurenti favoritů přidají další. Nejsem samozřejmě fanoušek Baníku, máme s ním rivalitu, ale vezmu to z pozice fandy fotbalu. Baník už dlouho čeká na nějaký úspěch. Může si dovolit přivést dražší hráče, jen jim to zatím do sebe nezapadá. Teď proti Zlínu jsem ale na 100 procent počítal s tím, že to zvládnou, byla to pro mě jasná jednička. Chce to udělat pět takových výsledků po sobě.

Od Baníku se čeká, že bude konkurovat Slavii, Spartě a Plzni, když si vzal takového trenéra, jako je Pavel Vrba. Já mám rád české trenéry, a když on teď v rozhovorech působil jako smutnej a zakyslej, bylo mi ho trochu líto. No, ale po výsledku 0:3 doma s Olomoucí se nedá dělat veselý rozhovor.

Každopádně je to jeden z našich nejlepších a v Baníku má výbornou pozici, hodně lidí ho tam chtělo. Lize má co dát, líbilo se mi, jak šel střídáním na Bohemce do risku a odvezl si bod.

Favoriti každopádně zůstávají stejní a nikdo jim to nebere. Je třeba respektovat kvalitu silné trojky, která v tomhle kole zase vyhrála. Čeká se to, až mě mrzí, jak automaticky někdy média začínají rozhovory po zápasech, ve kterých tyto týmy vyhrají.

Prostě se řekne "vy jste to tady dneska neměli lehké". Kolikrát se nezmiňuje kvalita soupeře. Dá se to i jinak. Podívejte se, jak se dobře nachystal Hradec na Plzeň a Jablonec na Slavii, je třeba mít respekt i vůči nim.

Takže i když rozpočtem i kádrem mají Slavia, Sparta a Plzeň na to, aby hrály o titul, já si přeju, ať je konkurence nahoře co největší. Ať nikdo nevede o dvacet bodů. A ať tam Zbrojovka s Bohemkou vydrží co nejdéle.