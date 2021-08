Švancara: Pelta u rozhodčích? Facka celému fotbalu, jeho výmluvě se musím jen smát

"Jestli byl Pelta skutečně v šatně rozhodčích, tak to ublíží celému českému fotbalu i Jablonci," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý ligový útočník Petr Švancara.

Jestliže byl Miroslav Pelta skutečně o poločasu v šatně rozhodčích, je to hrůza, která zbytečně poškodí celý český fotbal. Dostal velkou facku. Věřím, že tam skutečně byl, dneska se dá všechno prokázat, jsou tu kamery, všichni si všechno fotí na mobily. Nemyslím si, že je to pomluva. Nemá tam co dělat a věřím, že ho rozhodčí okamžitě vyhodili. Ale už spekulace pojedou, nikdo je nezastaví.

Vysvětlení, že se šel omluvit za chování trenéra, je blbost. Tomu se musím jen smát. Něco říci museli, aby to trošku odůvodnili, ale nikdo tomu přece nevěří. Omluva za trenéra o poločase, to jsem nikdy neslyšel. Po zápase to beru, ale to jde trenér sám za sebe. Taky se mi stalo, že jsem při zápase vystříknul, ale po něm jsem to šel urovnat. A trenér Rada v sobě tuhle slušnost také umí najít, nepotřebuje žádného zástupce, navíc s takovou pošramocenou pověstí.

To se dělo ve zběsilých devadesátých letech minulého století, kdy jsem v lize začínal. V Brně za Lužánkami a jinde také kolikrát někdo na rozhodčí o poločase vystartoval, aby jim vysvětlil, co se na hřišti dělo. Jejich šatna byla v blízkosti naší, nikdo to nehlídal. Ale ty doby jsou pryč. Aspoň jsem si to myslel. Fotbal sám chce, aby měl lepší pověst, pan Pelta by si měl vyhodnotit, jestli je tohle dobře.

A ublíží to i Jablonci. Jeho hra se mi líbila, hrál skvělý fotbal, aniž by mu někdo viditelně v zákulisí pomáhal. Za poslední roky něco s ním trenér Petr Rada dokázal, teď se bude o klubu mluvit, že se mu snaží někdo zezadu nekalým způsobem zatlačit.

Penalta pro Jablonec, z níž domácí vyrovnali, byla hrozně prapodivná. Viděl jsem ji jen v šotu, ale zdálo se mi, že jablonecký Pilař napřed jasně fauloval. Její nařízení přišlo navíc na popud VARu, to mě ještě víc překvapuje. Druhá byla spíš nešťastná. Tedy pro domácí. Nechci soudit, ať si to komise rozhodčích v čele s panem Příhodou pořádně rozebere. Práce bude mít dost.

Nejsem zatížený na číselné předsudky, to, že Plzeň vyhrála všechny zápasy poměrem 2:1, považuju za náhodu. Proti Slovácku doma zase otáčela, těší mě, že bude společně se Spartou konkurence schopná Slavii v boji o titul, že zase slávisti neprojedou soutěží s náskokem dvaceti bodů.

Petr Švancara (43) Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Nejvíc mě však mrzí, že numerologické vyjádření tohoto výsledku nastalo také v pohárovém utkání ve Walesu, tedy zdvojnásobněné, kdy Viktorka prohrála 2:4. Naději vzbuzuje, že stejně jako v lize, kde vývoj utkání otáčela, skorovala v závěru, mužstvo má tedy kvalitu po fyzické i psychické stránce.

Musí však zlepšit defenzívu, dostat gól v každém utkání je hodně na pováženou. Jestliže chtějí uspět, musí se v obraně zlepšit. A dost výrazně. Mne těší, že naskočil do zápasu brněnský odchovanec Pernica, to je kvalitní hráč a moc bych mu přál, aby se mu dařilo.

Deset vstřelených branek, jen dvě inkasované, devět bodů - to je nádhera. Sparta letos bude Slavii šlapat na paty. Uvidíme, jak obhájce trofeje tlak těchto dvou soupeřů zvládne. Zatím to není mužstvo jako v předchozích letech, ale vím, že měli starosti se zraněními, někteří hráči neměli pořádnou přípravu.

Proto si odložili utkání s Olomoucí. Když s tím protivník souhlasil, vůbec mi nevadí, že vyšla ochotně vstříc. Jestli někdo proti tomu protestuje a vidí v tom neregulérnost, tak je to spíš závist a nepřejícnost. Silnou a úspěšnou Slavii český fotbal nyní potřebuje, připravuje hráče pro nároďák, fanouškům nabízí zajímavé evropské týmy.