Švancara: Kuchta byl žralok, Krmenčík jde dolů. Za odchodem Stancia vidím politiku

"Porážka doma s Karvinou je pro Slavii ostuda, ale jde o ojedinělý výpadek. Myslím si však, že Kuchtu pouštět neměla. Spolu s odchodem Stancia je to obrovský zásah do sestavy," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

Jaro začalo bombou. Lídr tabulky a obhájce titulu Slavia, prohrála doma s poslední Karvinou. Vysvětlení? … asi žádné logické není. Já vidím hlavně to, že přes obrovskou dominanci hlavně první půli Slavia nedala gól, neproměnila šance a vyvrcholilo to zahozenou penaltou. Takový zápas blbec na favorita občas padne. Kdybys hrál dva dny, tak gól prostě nedáš. Je to ostuda, ale jsou to u Slavie ojedinělé výpadky, jinak takové zápasy zvládá dobře. Není to krize.

Hodně se rozebírá obdržený gól, kdy zaváhalo několik hráčů, šlo o sled chyb a nedodělků. Ale tak to bývá. Chceš rozhodnout, vzadu začneš hrát na riziko, věříš si, že protiútoky odvrátíš. To není nic nového, Plzeň ve své titulové éře to hrála stejně, možná ještě odvážněji. Když kopala roh, zajišťoval jen Limberský.

Nelze však opominout, jak odchody kádr oslabily. Kuchta a Stanciu, to je takový zásah do sestavy, že se to musí projevit. Při tolika centrech do vápna by Kuchta nějaký gól prostě dal. On takový je, to je typ Lafata, umí se prosadit.

Slýchávám názory, že Krmenčík je lepší než Kuchta, že se časem prosadí. Jeho reprezentační bilance 28 zápasů a devět gólů k tomu trochu i směřuje, to jsou dobrá čísla. Ale on se prosadil jen ve Viktorce, jinde nic moc. A vypadá to, že jeho výkonnost jde dolů. Kdežto Kuchta byl správný žralok, který šel po gólech a uměl šance proměňovat. Dva roky v nové mistrovské Slavii nejlepší střelec, to není náhoda. Tím, že ho pustila, udělala Slavia chybu. Stanciu je asi něco jiného, tam vidím politiku čínského majitele…

Sparta věděla, že Slavia zaváhala, mohla vítězstvím v Budějovicích jít přes ni. Ale já z ní mám pořád takový divný pocit. Je to určitě lepší než za italského kouče Stramaccioniho, ale stále to není ta mohutná Sparta, která všechny válcovala, aby v Budějovicích v pohodě vyhrála. To jsou přesně momenty, kdy jsi schopen titul získat, když takové zápasy vyhraješ. A zase ta přestupová politika: odešel Karlsson, hráč, který umí těžké souboje rozhodnout.

To ukázala Plzeň. I když to neměla s Hradcem vůbec lehké, vyhrála a já říkám, že Plzni v boji o titul věřím víc než Spartě. Jejímu kolektivu, celkové kvalitě. Tím neříkám, že příští kolo nemůže být zase všechno jinak.

Gólů na úvod jara moc nepadlo, přičítám to trošku terénům, taky první utkání v sezoně jsou hodně taktická, svázanější směrem dozadu. Až vysvitne sluníčko, tak jsem přesvědčený, že bude padat gólů víc. A i když se dva zápasy odložily, tak se nebojím, že by se liga nedohrála.

Petr Švancara (44) Foto: Lukáš Caha Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Naopak nadšený jsem byl z utkání Boleslav versus Baník. Skvělý fotbal. Vůbec mi nevadilo, že se jezdilo skoro pořád nahoru dolů, že to bylo děravý v obranách na obou stranách. Trenéři asi nadávali, ale fanouška takový zápas nadchne. Strašná pochvala všem zúčastněným. Víc takových zápasů.

Jaro odstartovalo zajímavě, v šokující porážce Slavie doma s Karvinou nevidím žádnou tragédii, Sparta toho nevyužila, naopak Plzeň chytla šanci za pačesy a vede ligu. Navíc se do čela dotahuje Baník, který chce hrát útočně. Mám z toho radost, těším se na další průběh. Když bude liga takto pokračovat, bude to hodně zajímavé.