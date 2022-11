Švancara: Euforii Sparty nesdílím, šíleně mě nebavila. A fanoušek je citlivý frajer

"První neporazil posledního, u Plzně jsem postrádal lehkost. Sedla na ni únava," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý útočník Petr Švancara.

První neporazil posledního, leckdo se může optat, co je to za soutěž, jakou má úroveň. Přestože Plzeň předchozí zápas doma s Brnem zvládla, už jsem u ní postrádal lehkost. Myslím si, že na ni dopadl těžký a náročný podzim, chyběla spousta hráčů a další hlásili zdravotní potíže. Sedla na ni únava.

Pro nás nestranné fanoušky je jenom dobře, že se boj o titul zamotal, všechno je otevřené. Pokud ho ovšem Plzeň chce obhájit, musí tyhle zápasy i v těchto podmínkách vyhrát.

Nicméně velký respekt před Pardubicemi, že se dokázaly nachystat, byla to pro ně velká příležitost, jak se rozloučit s pražským azylem. Hráči cennou remízu upracovali a ubojovali. V komfortní situaci přesto klub není, asi ani nebude mít velké prostředky na posílení kádru. Přesun na vlastní stadion mu však pomůže. To bude největší posila. Sám si jako mladý pamatuju, jak mě zaplněný stadion, který vám fandí, nabíjel. Víc než prémie.

Slavia pro mě pořád zůstává největším kandidátem na titul, nezvládla pouze klíčový zápas v Plzni. Při ostatních ztrátách byla lepší, ale dojela na neproměňování šancí. Ale vytvářela si je, to je pro mě podstatné. Může jí i paradoxně pomoci, že vypadla z evropské soutěže, soustředí se jen na domácí duely. Zajímá mě ovšem, co se bude dít v přestupech. Jestli někoho pustí, nebo bude naopak kádr posilovat s výhledem na Ligu mistrů v příštím roce.

Sparťanští fanoušci prožívají euforii, neberu jim ji, ale jsem opatrný. Při posledních vítězných duelech smekám jen při výhře v Plzni, kde se Sparta na soupeře výborně připravila. Jinak unavené Slovácko, neodpískaná penalta v Brně, neregulérní gól proti Hradci. Nebylo to nijak přesvědčivé.

Ani teď s Budějovicemi. Přestože hrála přesilovku, nebyla schopná utkání v klidu dohrát. Šíleně mě to nebavilo ani z jedné strany. Vnímám ovšem, že trenér Brian Priske už má v kabině silnou pozici a na jaro se může těšit na uzdravené hráče. Potřebuje, aby byli v pořádku Jankto nebo Pešek. Otázkou však zůstává, zda neodejde Laďa Krejčí, to je nyní její klíčový hráč. Stále nacházím hodně témat.

Posun tedy sice vidím, ale euforii bych se bránil. Fanouškům ji však nechám. Ale upozorňuju na vztah k radikálnímu jádru. Nehodnotím, co je dobře a co špatně. Jen vím, že fanoušek je hrozně citlivý frajer. Když ho rozzlobíš, tak ti dokáže všechno hodně znepříjemnit.

Moc se mi líbí, jak se zvedá Baník. Mile mě proti Bohemce překvapil, je vidět, jak to pod trenérem Pavlem Hapalem valí. Na jaře bude prohánět nejlepší týmy a pokukovat po vyšších příčkách.

Sedm vyloučených hráčů Jablonce, to je děsivý počet. Tohle nejde, to si musí vyříkat. V dnešním fotbale, kdy je strategie postavená na pracovitosti a zajišťování, červená karta všechno naruší. Navíc to přicházelo ve fázi, kdy oslabení mužstvo nejvíc poškodilo.

Jako teď proti Boleslavi. Vedeš, najednou musíš úplně změnit taktiku. Já jen doufám, že to trenér David Horejš přežije, protože umí poskládat mančaft. Disciplína je však základ, který se dá ovlivnit. Nedá se poručit přírodě, aby v Jablonci nepršelo a nebylo podmáčené hřiště, ale červené karty nesmíš dopustit.

Nováček z Brna mě potěšil, určitě pochválím návštěvnost. Přes sedm tisíc diváků průměr, to je výborný počinek. Mužstvo předvádělo solidní výkony, v domácích zápasech - kromě Slavie - nebylo horší. Srážela ho ovšem obranná fáze, dostávalo strašně laciné góly po individuálních chybách. Na tom se musí v zimě zapracovat.

Zbrojovka Brno má po létech nejlepšího kanonýra. Kuba Řezníček v mužstvu zůstane, spíš mám strach o Michala Ševčíka. Je to hodně zajímavý hráč a má nabídky. Právě on velmi dobře Řezníčka zásobuje, pokud zůstane, může Kuba dosáhnout na stovku gólů už letos, chybí mu jich dvanáct.