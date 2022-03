Strašný terén, na horším jsem nehrál, prohlásil Holeš po porážce v Liberci

Slávistický fotbalista Tomáš Holeš po překvapivé porážce 0:1 ve 25. ligovém kole v Liberci tvrdil, že na tak špatném terénu ještě nikdy nenastoupil.

Litoval, že se Pražané nedokázali dostat ke své obvyklé hře a nevyužili více než 70 minut trvající přesilovku. Osmadvacetiletý defenzivní univerzál je přesvědčen, že dnešní nezdar a ztráta prvního místa v tabulce úřadující mistry nijak nepoznamená před čtvrteční odvetou osmifinále Evropské konferenční ligy proti Linci.

"Zápas se hrál na strašném terénu, na horším hřišti jsem asi ještě nehrál. Nejlíp se hraje v Edenu, kde jsou podmínky nejlepší. Bohužel ty venkovní hřiště, kam poslední dobou jezdíme, to je katastrofa a snižuje to kvalitu naší ligy," řekl na tiskové konferenci Holeš.

Vršovický celek prohrál vlastním gólem Petera Olayinky ze 13. minuty. "Byl tam centr na zadní tyč. Olie (Olayinka) to nějak chtěl odkopnout, špatně to trefil a kopnul to na bránu. Cinklo to o tyč nebo o břevno. Nejsem si úplně jistý, jestli byl míč za čárou, ale rozhodčí to asi viděli. Takže takový nešťastný moment," konstatoval Holeš.

O šest minut později byl vyloučen domácí Lukáš Štetina, ale Slavia dlouhou přesilovku nevyužila. "Ovlivnil to ten brzký inkasovaný gól, který jsme si v podstatě dali sami. Pak to hodně ovlivnila červená karta, domácí se zatáhli a zuby nehty bránili vedení 1:0. Jak už to tak bývá, když se dostane červená, tak se ten tým semkne," uvedl rodák z Nového Města na Moravě.

"My jsme nemohli hrát to, na co jsme zvyklí. Snažili jsme se o centry, snažili jsme se tam prosadit. Bohužel jsme dali tyč a břevno, na konci jsem měl na noze vyrovnání. Nebylo nám dnes přáno a bohužel jsme tu prohráli," doplnil český reprezentant, který na konci nastavení trefil břevno.

Slavia v zápase jen dvakrát vystřelila mezi tyče. "Středem to moc nešlo, protože domácí to měli hodně zacpané. Takže jsme se tam chtěli dostat po stranách a pak se tlačit do vápna. Ale buď jsme to tam nedali, zbytečně jsme zasekli nebo nám centr ulítl. Chyběla kvalita centrů, i když to bylo taky hodně ovlivněné hřištěm, a pak větší dravost ve vápně," mínil Holeš.

Jeho tým po tomto kole ztratil vedení v lize a na druhém místě ztrácí tři body na Plzeň. Holeš je přesvědčen, že porážka Slavii nijak neovlivní před čtvrteční odvetou osmifinále Evropské konferenční ligy na půdě Lince, kde bude hájit náskok 4:1 z domácího duelu. "Myšlení před pohárem to asi nepoznamená. Musíme to hodit za hlavu a teď se soustředíme na čtvrteční zápas. Snad tam bude lepší hřiště," přál si Holeš.