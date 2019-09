Nenávist kluky jenom vyhecuje, vzkazuje před derby kapitán Slavie Škoda na Letnou

Útočník Milan Škoda je jedním z pouhých čtyř pamětníků poslední porážky slávistických fotbalistů v pražském derby se Spartou.

Červenobílí s velkým rivalem od března 2016 už osmkrát za sebou neprohráli a třiatřicetiletý útočník věří, že úspěšnou sérii v neděli na Letné natáhnou. Nečekal, že Sparta bude před derby ztrácet devět bodů, za favorita ale Slavii nepovažuje.

"Samozřejmě je skvělé, že jsme v derby takovou dobu neprohráli, že si držíme tuhle sérii. Víme to, vnímáme to, že se nám teď daří. Jdeme do zápasu s pokorou, ale se sebevědomím. Věříme si. Věřím, že sérii dokážeme i teď na Spartě prodloužit," řekl Škoda.

V březnu 2016 Slavia prohrála na Spartě 1:3 a Škoda dal jediný gól červenobílých. Vedle něj ze současného kádru hráli už jen Tomáš Souček, Jan Bořil a Josef Hušbauer.

"Nějaké útržky z těch zápasů si pamatuju, ale nedokážu úplně přesně přiřadit, který zápas to zrovna byl. Člověk si pamatuje spíš ty vítězné," uvedl s úsměvem Škoda.

Jeho tým půjde do derby z prvního místa v tabulce a na Spartu má před 10. kolem výrazný devítibodový náskok. "Určitě jsem nečekal, že Sparta v prvních devíti kolech poztrácí tolik bodů. Náskok je větší, ale nekoukáme vyloženě na to, o kolik vedeme. Potřebujeme prostě zvládnout další zápas a připsat si další tři body," konstatoval Škoda. "Říká se, že derby favorita nemá. Je to prostě úplně jiný zápas než ty ostatní," dodal.

Slavia hrála na jaře se Spartou poslední tři derby doma - dvakrát v lize a jednou v poháru. "Samozřejmě doma je to pro nás určitě lepší, je to rozdíl, hrát derby doma a venku. Sparta doma špatně nehraje, v domácím prostředí je asi její největší síla. I když tam třeba nějaký zápas nezvládli, jsou tam silní, na derby se umí připravit. To domácí prostředí asi pro ně bude velká pomoc," mínil Škoda.

Sparťanští fanoušci chystají nepřátelské přijetí pro slávisty, kteří dříve působili na Letné, především pro Nicolaeho Stancia. Před výkopem chtějí k hráčům vhodit plyšové krysy.

"Zaslechl jsem, že se něco očekává. Myslím, že to kluci neřeší. Nevím, jak to na ně zapůsobí při zápase, ale já osobně se na tu Spartu těším, i když tam bude trošku nenávist. Myslím, že to tomu dodá ještě větší náboj a kluky to může ještě víc vyhecovat," přemítal Škoda.

Slavia bude chtít navázat na úterní výkon v Miláně, kde v úvodním duelu skupiny Ligy mistrů remizovala 1:1 s Interem. "Samozřejmě takovýhle výkon u takového soupeře dodá velké sebevědomí. Odehráli jsme fakt skvělé utkání," pochvaloval si kanonýr týmu z Edenu.

"Na druhou stranu tohle bude úplně jiný zápas, v české lize jsou ta utkání jiná. Je asi dobře, že je hned takovýhle další velký zápas. Po Kluži jsme jeli do Opavy a tam se nám to vůbec nepovedlo," připomněl Škoda nečekanou ztrátu po remíze 1:1 navzdory dlouhé přesilovce.

V posledních čtyřech derby po standardních situacích hned pětkrát skóroval slávista Souček. "Standardky jsou velká zbraň na každého soupeře. Může to rozhodnout zápas, takže i tohle bude jedna z možností, jak Spartu porazit," konstatoval Škoda.