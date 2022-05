Nový kouč Sparty? Mluví se o Svědíkovi, ale Letenští mohou překvapit Guĺou

Heiko Herrlich

Jeho angažmá by znamenalo návrat ke strategii se zahraničním trenérem, se kterou ale na Spartě mají ale poměrně čerstvou negativní zkušenost. V roce 2017 převzal letenský tým Andrea Stramaccioni a přes ohromné investice jak do trenérského štábu, tak i do nákupu nových posil skončilo jeho působení po necelém roce výrazným neúspěchem.

Výhodou Heika Herrlicha jsou naopak jeho blízké vztahy se sportovním ředitelem Tomášem Rosickým, se kterým se znají ze společného hráčského působení v Borussii Dortmund. Rodák z Mannheimu býval velmi dobrým útočníkem, v dresu vestfálského klubu v 128 zápasech nastřílel jednačtyřicet gólů, dvakrát vyhrál Bundesligu a v roce 1997 dokonce Ligu mistrů.

Jako trenér začínal u mládeže, nejdříve v Dortmundu, pak u německých reprezentací. Jeho první bundesligovou štací byla v roce 2010 Bochum, největší úspěch dosáhl s Leverkusenem, s nímž skončil před čtyřmi lety na pátém místě. Naposledy působil v Augsburgu.

Angažování německého kouče je ale nepravděpodobné. Proti je údajně majitel klubu Daniel Křetínský.