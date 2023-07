Sparta redukovala kádr: na soustředění neodjeli Plechatý nebo Souček

Fotbalisté Sparty odcestovali na soustředění do rakouského Bad Kleinkirchheimu bez Dominika Plechatého, Martina Suchomela, Matěje Polidara a Filipa Součka, kteří s týmem zahájili letní přípravu.

Čtyřiadvacetiletý stoper Plechatý dostal svolení připravovat se s Libercem, kde od září 2021 hostoval. Dvacetiletý krajní obránce Suchomel bude pokračovat na hostování v Mladé Boleslavi. Třiadvacetiletý univerzál Polidar i o rok mladší Souček jednají s klubem o angažmá pro nadcházející sezonu.

Na soustředění do Rakouska vyrazilo 30 hráčů. Nechybí mezi nimi ani kvarteto reprezentantů do 21 let Kryštof Daněk, Adam Karabec, Václav Sejk a Martin Vitík, kteří byli na mistrovství Evropy. Do nominace se dostali také stoper Ondřej Kukučka a útočník Tomáš Schánělec, kteří v minulém ročníku hráli za B-tým.

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho se v Rakousku utkají s Dinamem Záhřeb, na které mohou narazit v předkole Ligy mistrů, srbským týmem Čukarički a bruselským Anderlechtem. V jediném dosavadním přípravném duelu podlehli druholigové Jihlavě 1:2. Nový ligový ročník začnou Letenští 23. července doma proti Olomouci.