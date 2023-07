Záhadná smrt fotbalového bosse. Majitel Millwallu zemřel při tragické nehodě

jšk

Anglickým fotbalem probleskla smutná zpráva: ve věku 70 let zemřel John Berylson, americký podnikatel a majitel klubu Millwall hrajícího druhou nejvyšší soutěž Championship.

Berylsonovo úmrtí oznámil v úterý večer klub z jižního Londýna. Jeho majitel a předseda údajně zemřel při "tragické nehodě", bližší informace o příčině smrti zatím zástupci rodiny neposkytli.

Americký podnikatel, který byl ženatý a měl tři děti, se poprvé začal angažovat v Millwallu klubu v roce 2006. Představitelé Lions označili svého nadřízeného jako "skvělého muže", který právě završil "legendární život, plný barev a radosti".

Ve středu se sociální sítě začaly plnit kondolencemi a poctami pro Berylsona. Mezi těmi, kteří rodákovi z Bostonu vzdali hold, byl bývalý pravý obránce Alan Dunne, jenž za tým odehrál téměř 350 zápasů. "John byl gentleman, který vrátil Millwall na mapu. To, co pro klub udělal, si budeme vždy pamatovat a můžu mu jen poděkovat za všechno, co pro mě a klub udělal."

Na svého bývalého šéfa nezapomněl ani český fotbalista Jiří Skalák, který v Londýně působil mezi lety 2018 až 2021. "Odpočívej v pokoji," napsal na svůj instagram.

Na stadionu The Den byla také dnes od 11 hodin otevřena kondolenční kniha, do které fanoušci mohou osobně napsat svůj vzkaz. Pro ty, kteří by chtěli vyjádřit Byrelsonovi úctu alespoň digitálně, bude k dispozici na webových stránkách Millwallu.