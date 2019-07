Sparta posiluje útok. Z Fiorentiny přivedla na hostování Graiciara

před 27 minutami

Dvacetiletý útočník Martin Graiciar je šestou letní posilou fotbalistů Sparty. Člen národního týmu do 21 let přišel na Letnou z italské Fiorentiny na roční hostování s opcí. Pražané o tom informovali na svém webu.

Rodák z Karlových Varů, který v minulosti absolvoval stáž v londýnském Arsenalu, v lednu 2017 zamířil z Plzně do Liberce, za nějž v lize debutoval. V létě téhož roku přestoupil do Fiorentiny, na severu Čech však zůstal na roční hostování. Za Slovan si v lize připsal celkem 18 startů, v nichž čtyřikrát skóroval.

V uplynulé sezoně se Graiciar do sestavy Fiorentiny neprobil a v dresu "Fialek" odehrál jen dvě utkání v soutěži Primavera za tým do 19 let.

Spartu v útočné fázi trápí marodka. Kvůli zranění jsou mimo hru Václav Kadlec, Matěj Pulkrab a Václav Drchal. Vedle Graiciara má tak trenér Václav Jílek momentálně k dispozici Benjamina Tetteha a Libora Kozáka.

Před Graiciarem přišli na Letnou obránci Andreas Vindheim a David Lischka, záložníci Ladislav Krejčí, Michal Trávník a útočník Kozák.