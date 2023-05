Sparta oznámila triumf na poli přestupů. Kuchtu získá z Moskvy natrvalo

Hostování fotbalisty Jana Kuchty ve Spartě z Lokomotivu Moskva se změnilo v přestup. Pražané na šestadvacetiletého reprezentačního útočníka uplatnili před závěrem sezony opci a podepsali s ním víceletou smlouvu. Letenští o tom po dnešním vítězství 3:2 v derby nad Slavií informovali na svém webu.

Kuchta přišel do Sparty vloni v létě po půlročním působení v Lokomotivu, které mu zkomplikovala ruská invaze na Ukrajinu. Letenským dal před sezonou přednost před Slavií, odkud předtím na zahraniční angažmá zamířil.

Vedení Sparty nyní využilo opci ve smlouvě a Kuchtu získalo natrvalo. Za jakou částku klub hráče odkoupil, Pražané nezveřejnili.

Ve Spartě si český reprezentační útočník zatím připsal 13 ligových branek, k tomu přidal čtyři asistence a je aktuálně nejlepším týmovým střelcem. S Letenskými vede tabulku nejvyšší soutěže o pět bodů před Slavií a tři kola před koncem sezony s nimi má velmi blízko k zisku titulu.

"Mám radost, že se klub s Kuchtou dohodl na přestupu a že tu zůstane několik let. V průběhu sezony se jeho výkonnost zlepšovala, je to pro nás klíčový hráč, vstřelil důležité branky. Taky odvádí skvělou práci pro tým i do defenzivy," řekl na tiskové konferenci trenér Sparty Brian Priske.

"Dnes se on, Šulo (Lukáš Haraslín) a Minči (Martin Minčev) v útoku obětovali a pracovali pro tým. Je skvělé vidět jejich disciplínu. Vím, že nám Kuchta zajistí spoustu gólů," doplnil dánský trenér Pražanů.

Kuchta už ve Spartě působil v mládežnických týmech. Poté v Česku nastupoval za Bohemians 1905, Žižkov, Slovácko, Teplice, Liberec a Slavii. V domácí nejvyšší soutěži má bilanci 137 startů a 50 branek. Za českou reprezentaci zasáhl do 14 utkání a zaznamenal tři góly.