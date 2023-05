Sparta opustí Letnou, prohlásil její ředitel. Hlavní variantou je pro ni Strahov

Fotbalová Sparta bude muset podle ředitele komerčního úseku Tomáše Křivdy v budoucnosti opustit stadion na Letné a přistoupit k výstavbě nového jinde v Praze.

Hlavní variantou je Strahov, kde by Sparta chtěla vybudovat národní stadion s kapacitou přes 30 tisíc míst.

Člen představenstva klubu Křivda to řekl v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Sparťané působí na místě současného stadionu od roku 1917.

"Sparta rozhodně bude muset přistoupit ke stavbě nového stadionu, protože pokud bychom současný stadion měli v uvozovkách jenom přestavovat a dále modernizovat, tak nám už nenabízí možnosti pro zvyšování kapacity a zvyšování komfortu návštěvníků," prohlásil Křivda.

"Když to řeknu nejjednodušším způsobem, chybí nám zde místo, v němž bychom zlepšovali služby pro návštěvníky stadionu a případně navyšovali kapacitu," doplnil letenský funkcionář.

Organizovat fotbalový zápas je podle něj v současnosti mnohem náročnější než při poslední rekonstrukci letenského stadionu v 90. letech.

"Pokud dnes pořádáte fotbalové utkání, tak i doprovodné aktivity typu televizní přenos a mediální zájem potřebují větší plochy na stadionu, než tomu bylo dřív. Dnes jsme na limitu, ne-li za limitem u nás na Letné," uvedl Křivda.

Spartě by nepomohl ani fakt, že vedle současného stadionu je nevyužitý pozemek, na němž měl vyrůst luxusní hotel.

Majitel Energetického a průmyslového holdingu (EPH) a vlastník fotbalové Sparty Daniel Křetínský však stavbu před dvěma lety kvůli koronaviru pozastavil.

"Pokud budeme chtít zvýšit kapacitu stadionu, musíme jít nejen do výšky, ale i do šířky. A ani pozemek, který je vedle, není dostatečně velký, abychom se na něj se stadionem vešli, pokud máme dodržet rozměry hřiště, velikost tribun a příchody a odchody (fanoušků) na stadion," tvrdil Křivda.

Ohledně výstavby nového stadionu Sparty nechce budit velká očekávání. "Rozhodně to není horizont nejbližších let. V tuto chvíli nejsme v situaci, kdy bychom měli jasně definováno, kde by nový stadion mohl a měl stát. Nejsme v situaci, kdy bychom měli jakákoli povolení pro stavbu nového stadionu," podotkl ředitel letenského klubu.

"Se znalostí těchto procesů a délky jakékoli stavby v České republice můžeme říct, že horizont rozhodně přesahuje příštích pět let. Pravděpodobně to bude trvat ještě déle," mínil.

Za jedno ze zásadních kritérií nového stadionu považuje dopravní dostupnost pro fanoušky a vzdálenost od centra. "V tuto chvíli je nejdůležitější, s ohledem na délku povolovacích procesů, aby to bylo místo, které je určené pro sport. Pokud bychom do celého procesu měli zakomponovat ještě změnu územního plánu, tak jej o několik let natáhneme," konstatoval Křivda.

Primární variantou pro Spartu je Strahov, kde už má tréninkové centrum. "Strahov jakožto místo českého sportu je i územním plánem určeno jako místo pro sportoviště a je logickou volbou pro případnou výstavbu sportovního stadionu," zmínil člen klubového představenstva destinaci, která však není u fanoušků příliš oblíbená.

"I dopravní dostupnost strahovského kopce se má v příštích letech díky rozšíření městské dopravy výrazně zlepšit. V tuto chvíli mohu říct, že hlavní variantou je vybudování nového stadionu na Strahově," zopakoval Křivda.

Generální ředitel Pražanů František Čupr už v září 2021 informoval, že Sparta nabídla Fotbalové asociaci ČR (FAČR) vybudování národního stadionu na místě současného stadionu Evžena Rošického.

"V tuto chvíli čekáme na rozhodnutí valné hromady Fotbalové asociace, která na svém posledním zasedání dala výkonnému výboru asociace za úkol připravit varianty řešení budoucnosti areálu stadionu Evžena Rošického. Jako Sparta jsme Fotbalové asociaci nabídli spolupráci. Jakmile budeme mít zpětnou vazbu od Fotbalové asociace, a pakliže bude pozitivní, jsme připraveni okamžitě začít na projektu ve spolupráci s Fotbalovou asociací pracovat," uvedl Křivda.

Stadion by podle něj měl minimální kapacitu 30 tisíc míst, spíše však více. "Je to s ohledem na to, abychom dokázali fanouškům nabídnout dostatek míst při exponovaných utkáních i národního týmu. Současná kapacita našeho stadionu i stadionu našeho rivala v Edenu se jeví jako nedostatečná," prohlásil Křivda. Oba největší stadiony v Česku pojmou necelých 20 tisíc diváků.

"Zároveň s kapacitou, která bude přesahovat 30 tisíc míst, se můžeme i do budoucna ucházet o spolupořádání mistrovství Evropy ve fotbale a dalších velkých sportovních akcí," poznamenal Křivda.

Možnou kapacitu stadionu hájí. "Průměrná návštěvnost na Spartě se zvedá dlouhodobě. V současné době máme nejvyšší průměrnou návštěvnost za posledních 40 let. O naše poslední derby se Slavií jsme sledovali takový zájem, že si troufám s klidným svědomím říct, že bychom vyprodali čtyřiceti- a možná i padesátitisícový stadion," řekl Křivda.

Sparta by výstavbu stadionu financovala sama. "Neočekáváme ke stavbě stadionu žádnou podporu z veřejných zdrojů. Jako investor jsme připraveni zafinancovat stavbu stadionu z vlastních zdrojů," mínil Křivda.