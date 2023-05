Pamatujme si, jak je to hrozné, řekl zdeptaný Sadílek. Radost soupeře už nechce zažít

Sparťanský fotbalista Lukáš Sadílek po porážce 0:2 se Slavií ve finále domácího poháru neskrýval obrovské zklamání. Šestadvacetiletý záložník už nikdy nechce znovu zažít, aby na stadionu jeho týmu na Letné slavil vítěznou trofej soupeř. Sadílek věří, že se sparťané z prohry v MOL Cupu rychle oklepou a ve zbytku sezony v souboji s pražským rivalem získají ligový titul.

"Je to obrovské zklamání a hrozný pocit. Hráli jsme doma před našimi fanoušky a strašně moc nás mrzí, že tady slaví jiný tým. Tohle už nechceme zažít," řekl Sadílek, který po loňském pohárovém triumfu se Slováckem nedosáhl v MOL Cupu na obhajobu.

Člen širšího kádru české reprezentace věří, že sparťané vrátí Slavii porážku v ligové nadstavbě, do níž o víkendu vstoupí s dvoubodovým náskokem na vršovického rivala. Oba pražští soupeři se znovu utkají na Letné na konci příštího týdne.

"Tahle porážka nás mrzí, ale nesmíme na to moc dlouho myslet, aby nás to nesrazilo. Musíme začít od znova," burcoval letenský středopolař.

"Musíme hned přepnout zpět na ligu a znovu se nastartovat, abychom těch posledních pět zápasů zvládli. Každý zápas teď pro nás bude jako finále," doplnil.

"Řekli jsme si v kabině, ať si tyhle pocity pamatujeme. Ať si pamatujeme, jak se cítíme, jak je to hrozné. Že už tohle nechceme do konce sezony zažít," prozradil Sadílek, co se dělo v šatně poražených.

"Musíme udělat všechno pro to, abychom zvládli alespoň ten titul. Doufám, že po lize budeme slavit my," dodal.

Sparta ve finále poháru inkasovala v 59. a 64. minutě. "Bylo jasné, že asi bude rozhodovat první gól. Oni to hezky trefili a za stavu 1:0 byli v psychické výhodě," uznal běhavý záložník.

"My jsme museli dotahovat a trochu to otevřít. To jim vyhovovalo, mohli chodit do brejků. Mají rychlostní hráče a přidali druhý gól," krčil Sadílek rameny..

Letenští v závěru dvakrát trefili brankovou konstrukci, předtím si navíc dali vlastní gól. "Měli jsme i trochu smůlu. Už ta druhá branka, kterou jsme dostali, byla trochu smolná," tvrdil klíčový muž středové řady Sparty.

"Pak jsme měli nějaké šance, mohli jsme to zkorigovat a trochu se dostat na koně. Ale bohužel," zakončil Sadílek.