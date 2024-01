Sparta na úvod soustředění vyhrála nad Puskásem, Plzeň porazila Ferencváros

Fotbalisté Sparty i Plzně zahájili vítězně soustředění ve Španělsku. Pražští úřadující mistři porazili Puskás Akadémia 2:0 díky dvěma brankám Matěje Ryneše. Viktoria zdolala jiný maďarský tým a obhájce titulu Ferencváros Budapešť 3:1 po obratu v závěrečné dvacetiminutovce. Jeden gól vstřelil uzdravený Tomáš Chorý.

Sparťané navázali na úvodní triumf 2:0 nad Kodaní, Západočeši vyhráli i čtvrté přípravné utkání před startem jarní části sezony.

Puskás, za který nastoupili i čeští hráči Patrizio Stronati a Jakub Plšek, mohl otevřít skóre ve 27. minutě, ale Komáromi napálil břevno. Na druhé straně zamířil Birmančevič do tyče, ale ve 31. minutě už poslal Spartu do vedení Ryneš. Ještě před pauzou Komáromi znovu trefil brankovou konstrukci. Letenští přidali pojistku krátce po změně stran, kdy se Ryneš prosadil další tvrdou ranou.

"Od nějaké 20. minuty jsme se dostali do tempa. Do konce první a na začátku druhé půle jsme měli hodně dobrých pasáží s míčem i bez něj," řekl sparťanský asistent trenéra Lukas Babalola klubové televizi. "Za každé góly jsem rád. Těší mě, že jsem dal dva, ale teď nejsou tak důležité. Teď je důležitá hra. Myslím, že jsme podali optimální výkon a zaslouženě vyhráli," doplnil krajní hráč Ryneš.

Plzeňští prohrávali od sedmé minuty po vlastním gólu Dweha, ale na první obdrženou branku v zimní přípravě odpověděli po změně stran. V 72. minutě vyrovnal Chorý, jenž letos za Viktorii nastoupil poprvé. Poté otočil výsledek druhou brankou Šulc a v poslední minutě stanovil konečný výsledek Kalvach po Chorého přihrávce.

"Odehráli jsme dobrý zápas. I v prvním poločase jsme měli zajímavé situace proti soupeři, který je velmi silný na míči. Byla to výborná prověrka a splnila účel přípravného zápasu. Druhý poločas jsme to vyjádřili i gólově," uvedl plzeňský asistent trenéra Marek Bakoš klubové televizi. "Užil jsem si to, strašně jsem se na zápas těšil, protože jsem hrál po dlouhé době. Jsem rád, že jsme to zvládli hlavně výsledkově," dodal útočník Chorý.

Sparta ve Španělsku ještě v pondělí narazí na obhájce norského titulu Bodö/Glimt (29. ledna) a úřadujícího švédského mistra Malmö (1. února). Plzeň na soustředění ještě čekají zápasy s ukrajinským týmem Krivoj Roh (28. ledna) a dánským Aarhusem (1. února).

Sparta Praha - Puskás Akadémia 2:0 (1:0)

Branky: 34. a 48. Ryneš.

Sestava Sparty: I. poločas: Vindahl - Ševínský, Krejčí, Vydra - Preciado, Sadílek, Solbakken, Ryneš - Ševčík, Kuchta, Birmančevič. II. poločas: Vindahl - Sörensen, Panák, Vitík - Wiesner, Kairinen, Laci, Ryneš (59. Mokrovics) - Ševčík (59. Zelený), Tuci, Birmančevič (59. Karabec). Trenér: Priske.

Viktoria Plzeň - Ferencváros Budapešť 3:1 (0:1)

Branky: 72. Chorý, 74. Šulc, 90. Kalvach - 7. vlastní Traoré.

Sestava Plzně: I. poločas: Jedlička - Dweh, Hejda, Jemelka - Kopic, Červ, Traoré, Havel - Šulc - Vydra, Kliment. II. poločas: Jedlička - Řezník, Hranáč, Paluska - Kopic, Kalvach, Valenta, Cadu - Šulc - Chorý, Mosquera. Trenér: Koubek.