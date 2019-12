Sparta - Mladá Boleslav 4:2. Snah o vyrovnání nevyšla, z brejku trestal Tetteh

2

No tak to je start jako víno. Sparta sice nevytěžila nic přímo z rohového kopu, jenže míč se odrazil k Michalu Sáčkovi. Ten byl sice posledním hráče, přesto si míč dovolil posunout dopředu a do skákajícího míče se pořádně opřel. Jeho rána byla naprosto fantastická a zapadla do horního rohu. Brankář Stejskal byl bez šance.