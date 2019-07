Sparta dojela na hloupé chyby. V Budějovicích jsme měli i štěstí, přiznal kouč Jílek

před 6 minutami

Třetí zápas, čtvrtý bod. Rozjezd Sparty do sezony zbrzdila další ztráta. Svěřenci trenéra Jílka pouze remizovali v Českých Budějovicích. "Neříkám, že tam snaha nebyla, ale rozehrávka na jeden, dva doteky musí být přesnější," prohlásil sparťanský trenér.

České Budějovice jste pustili do dvoubrankového vedení. Proč jste si nechali utéct první půli?

Nebyla to nekoncentrovanost, spíš bych to přičetl individuálním chybám. Při první brance Costa špatně zasáhl balon. Penalta padá na vrub Marka Hanouska, který nestačil vystoupit a pak hloupě fauloval.

Po inkasované brance jste místo vyrovnání pustili soupeře do dvoubrankového vedení…

Gól dostat můžeme, ale musíme na něj zareagovat. Vzhledem k našim zkušenostem jsme se měli vyrovnat s nepříznivým průběhem. Místo zvýšení aktivity a místo vytvoření trvalého tlaku jsme předvedli pouze ojedinělé záblesky.

Šance jste si vytvořili, ale doplatili jste na koncovku, že?

Dopředu to úplně super nebylo. Měli jsme problémy v přechodu do útoku, Budějovice dobře zahušťovaly prostor. Je to otázka kvality. Neříkám, že tam snaha nebyla, ale rozehrávka na jeden, dva doteky musí být přesnější.

Ve druhé půli šla hra téměř výhradně přes Guélora Kangu. Nebylo to až moc čitelné?

Ve středu pole jsme po vystřídání Haška měli pouze jednoho kreativního záložníka, logicky to chodilo přes něj. Kanga má individuální kvalitu v předfinální i finální fázi. Spíš mi chyběla větší podpora ze stran. Pokud máme vepředu Tetteha a Kozáka, dva urostlé hráče, je vysoký předpoklad, že když dáte dopředu dobrý balon, povede to k šanci.

Jak jste spokojen s hrou obrany?

Když útočíte, logicky se otevírají prostory pro brejky. Budějovice je dohrávaly dobře, někdy při nás stálo i štěstí.

Jak jste viděl emotivní situace - neuznaný gól ze závěru poločasu a penaltový faul Hanouska?

Rozhodčí pískl faul na gólmana, bylo to tak padesát na padesát. Co se týká Hanouska, nestačil reagovat na Ledeckého, byla to chyba. Naprosto stejnou situaci jsme viděli v 60. minutě po zákroku na Tetteha, ale nic se nezkoumalo. Dneska byly verdikty proti nám, příště budou třeba s námi. Nemá cenu se v tom pitvat.