Sparta chce v nové sezoně útočit na titul a základní skupinu evropských pohárů

Fotbalisté pražské Sparty podle generálního ředitele Františka Čupra vstoupí do nové sezony s cílem získat po osmi letech titul.

V evropských pohárech se chtějí stejně jako v minulém ročníku probojovat do základní skupiny a ideálně z ní postoupit. Sportovní ředitel Tomáš Rosický si myslí, že v současnosti sparťané jiný cíl než zisk titulu mít nemohou.

V uplynulé sezoně se Sparta po čtyřech letech představila v hlavní fázi evropských pohárů. V Evropské lize v konkurenci AC Milán, pozdějšího šampiona francouzské ligy Lille a Celticu Glasgow skončila třetí. V úterý ji čeká úvodní duel 2. předkola Ligy mistrů na hřišti Rapidu Vídeň.

"Máme za sebou náročné soustředění a teď nás čeká plnění našich předsezonních cílů. Naším jednoznačným cílem je Evropa. Nechci říkat, jestli Liga mistrů nebo Evropská liga, to ukáže až čas. Základní skupina v Evropě, ideálně s postupem, je něco, co musíme zvládnout v nové sezoně," řekl Čupr na tiskové konferenci v tréninkovém centru na Strahově.

Areál byl dnes po desetiměsíční modernizaci slavnostně otevřen. Klub do něj investoval téměř 100 milionů korun. A-tým se v něm bude kompletně připravovat, stadion na Letné poslouží jen k soutěžním zápasům.

Kromě startu ve skupinové části evropských pohárů touží svěřenci trenéra Pavla Vrby ukončit tříletou nadvládu městského rivala Slavie v lize. "Věřím, že v této sezoně se už skutečně tento cíl, tedy útok na titul, naplní. Chceme si vzít zpátky titul a být jeho hrdými nositeli," uvedl Čupr.

"Je to přirozený vývoj týmu. Jdu se Spartou do třetí sezony, začínali jsme rozvojem mladých hráčů, skládáním kostry mužstva, chtěli jsme zlepšit prostředí a kulturu celého týmu. V sezoně 2019/20 jsme skončili třetí a kvalifikovali se po dlouhé době do Evropy, což byl cíl. Vyhráli jsme pohár, trofej, která na Spartě dlouho nebyla," prohlásil Rosický.

"V další sezoně jsme skončili druzí a máme trenéra, který má historii úspěchů a vítězství. Čili podle mě nemůžeme mít aktuálně jiný cíl, než si říct, že chceme titul. Jsem sparťan odmala a dobře vím, že minimem musí být účast v Evropě a boj o titul," konstatoval bývalý hráč Dortmundu a Arsenalu.