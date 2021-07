Cílem je pískat ligu jako Euro, říká Příhoda. Plánuje rozbory chyb i méně zásahů VAR

Nový předseda komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR Radek Příhoda připustil, že nebylo příjemné vyřadit některé sudí a delegáty z listin pro profesionální soutěže. Rozhodčí se podle něj pokusí v nadcházející sezoně držet podobný metr jako na uplynulém mistrovství Evropy, především bude do hry méně vstupovat video.

Nová komise plánuje být otevřenější, každý týden proto bude zveřejňovat tresty pro případné chybující sudí a vysvětlovat verdikty.

Oproti jarní části chybějí na listině pro podzimní sezonu první ligy hlavní rozhodčí Alex Denev, Ondřej Lerch, Emanuel Marek a Milan Matějček, jen na seznam pro druhou ligu pak byli přeřazeni Petr Hocek, Ondřej Ginzel a Zbyněk Proske. Na listině pro nejvyšší soutěže je pro podzim 14 hlavních sudích, mezi nimi také jedna žena Jana Adámková. K několika změnám došlo i u asistentů a delegátů.

"Vždy je to nepříjemné. Já jsem ale počítal s tím, že v této funkci ty začátky nebudou jednoduché. Nic bych v tom nehledal, každý si prostě tvoří svůj tým. My jsme si ho vytvořili taky a jdeme na to," řekl Příhoda novinářům při semináři rozhodčích, kteří se připravují na blížící se novou sezonu.

"Jeli jsme jméno po jménu. V komisi jsme se shodli na těch jménech, která jsme vyřadili. Nesplnili naše kritéria, která jsou interní. Chybí čtyři hlavní rozhodčí. Je to o důvěře, výkonnosti a přístupu. Nechceme bourat, chceme stavět. Šanci dostanou všichni a životopis si budou psát už ode dneška," dodal Příhoda, který převzal komisi krátce po nedávném zvolení nového vedení asociace v čele s předsedou Petrem Fouskem.

S každým z hlavních rozhodčích plánuje pohovory. "A půjdou na ně i vybraní asistenti. Abychom jim řekli, jak jejich výkony vidíme. S kolegy na svazu jsme rozebírali videa z jejich zápasů. Máme spoustu věcí, jak to vidíme my. Samozřejmě i pozitivních, není to jen negativní," řekl Příhoda.

Věří, že komise v novém složení získá větší důvěryhodnost, která byla oslabena podzimní aférou s ovlivňováním utkání především v druhé a třetí lize. Přispět k tomu chce větší otevřeností.

"Musíme zvednout důvěru. Musejí to zvednout kluci na place a samozřejmě my vysvětlováním. Nemůžeme strkat hlavu do písku. Pokud uvidíme nějakou chybu, pojmenujeme to. Nikomu hlavu neutrhneme. Když se zase povede něco pozitivního, tak to taky řekneme. Pravidelně v pondělí se budeme vyjadřovat k situacím, dávat k tomu náš výklad," uvedl Příhoda.

Líbily se mu výkony sudích na uplynulém Euru. Do ligy chce zavést především to, aby do hry tolik jako dříve nezasahoval videorozhodčí. "Chceme se k tomu hodně přiblížit. Nicméně si musíme uvědomit, že na Euru bylo 18 nejlepších rozhodčích v Evropě, což tady není a nebude. Každopádně vidím Euro jako dobrý impuls. Na semináři se budeme na VAR (videorozhodčího) hodně zaměřovat. Budeme si rozebírat situace, kdy do toho může video vstoupit, a kdy ne," uvedl Příhoda.

"Nebude to jednoduché, hranice tam je vždy. Když si třeba vezmeme pokutový kop v zápase Anglie - Dánsko, v němž VAR nezasáhl, tak podle trendu, který byl nastaven na Euru, to bylo správně. Kontakt tam byl, nebyl to úplný v uvozovkách nesmysl. Kdyby VAR zasáhl, posunul by hranici dál a pak by se zasahovalo třeba třikrát za poločas. S penaltou jsem spokojen nebyl, rozhodčímu bych řekl, že takovéhle penalty ve vyřazovací fázi nechceme. Ale VAR nezasáhl správně," dodal bývalý ligový sudí.

Nová ligová sezona odstartuje příští víkend. "Jdeme do toho s respektem. Teď je to dobré, teď se nám to dělá dobře, než se začne. Ale pokud se nepovedou první tři kola, tak bychom byli pod tlakem," uvedl Příhoda.