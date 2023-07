Sparta chce udržet Kováře. Ale nemůžeme čekat věčně, říká Rosický

Fotbalisté pražské Sparty vstupují do nové sezony s nejvyššími možnými cíli. Chtějí obhájit ligový titul, vyhrát domácí pohár a pokusit se z kvalifikace postoupit do skupiny Ligy mistrů. Zástupci klubu si na dnešní tiskové konferenci pochvalovali, že většina úspěšného kádru zůstala a stále věří, že se Spartě znovu povede získat brankářskou jedničku z minulého ročníku Matěje Kováře z ManU.

Sparta v uplynulém ročníku hned v první sezoně pod dánským trenérem Brianem Priskem ukončila dlouhé čekání na titul, které trvalo devět let. "Minulá titulová sezona skončila. Před chvílí jsme si ještě připili s hlavním trenérem, kapitánem a zaměstnanci, ale jak správně poznamenal Brian, teď jsme bodově na nule. Víme, že v této sezoně opět chceme dosáhnout maxima," řekl místopředseda představenstva Sparty František Čupr.

"Na jaře jsme byli hodně blízko, abychom získali double, bohužel se nám to nepodařilo. Když se chceme posouvat, budeme muset myslet ještě na vyšší mety. Současně naším přáním a cílem je zahrát si Ligu mistrů," dodal Čupr.

Sparta naposledy hrála skupinu Ligy mistrů v sezoně 2005/06. Do kvalifikace vstoupí ve 3. předkole a na cestě do hlavní fáze by musela zdolat dva soupeře. "Liga mistrů je věc, pro kterou každý hráč, každý trenér, každý zaměstnanec klubu žije a pracuje. Je to samozřejmě velká výzva. Věřím, že naši hráči a realizační tým se jí chopí s plnou vervou a že to zvládneme," dodal Čupr.

Obhájit titul Letenští naposledy dokázali v roce 2001. "Máme všichni stejné cíle. Souhlasím s tím, že to (obhájit) bude těžší než v minulé sezoně. Víme, že to od nás bude vyžadovat ještě více práce. Jsme ale hladoví a připravení na další sezonu," prohlásil Priske.

Sparta udržela většinu úspěšného kádru. Ze základní sestavy odešel pouze útočník Tomáš Čvančara, kterého by se měla pomoci nahradit ofenzivní posila Nigerijec Victor Olatunji. Pražané nepřestávají věřit, že se jim znovu podaří z Manchesteru United získat brankáře Kováře, jenž na Letné v uplynulé sezoně coby gólmanská jednička hostoval.

"To, že dnes za Manchester chytá, neznamená nic. Jsme s Manchesterem v pravidelném kontaktu, takže je pořád možné, že Matěj u nás bude pokračovat. Ale nemůžeme čekat věčně. Pokud jeho příchod nedopadne, přijde jiný brankář," uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický. "Do kdy chceme čekat, to je naše interní věc. Samozřejmě víme, že v neděli začínáme ligu a víme, kdy začínají předkola pohárů," dodal.