Slovácko vychovává talenty pro český fotbal. Zaměřujeme se na dovednosti jednotlivce, říká ředitel

před 1 hodinou

K sobotnímu utkání 2. kola Fortuna:ligy vyrukovalo Slovácko s lavičkou, jejíž věkový průměr je 21 let. Není to náhoda, mládí má ve Slovácku zelenou.

Uherské Hradiště - Po éře zahozených talentů minulých let Václava Ondřejky, Mariána Kováře nebo Tomáše Jelečka se fotbalové Slovácko posunulo do další etapy.

Za poslední tři roky prodalo čtyři odchovance do špičkových klubů v Česku. Navíc dorosteneckého záložníka Michala Sadílka ulovil nizozemský Eindhoven a brankáře Matěje Kováře Manchester United.

V červnu výběr Slovácka do 15 let jako hostující tým došel do finále turnaje akademií, kde se utkal s druhým hostem, skotským Glasgow Rangers. Český tým padl až na penalty a navíc získal cenu v herních dovednostech jednotlivců. Jenže klub oficiální status fotbalové akademie FAČR nezískal, přestože splnil všechny podmínky a zažádal o členství.

"Nevím, proč nás nevybrali, ale věřím, že si na nás vzpomenou, až uvidí, že za námi je nějaká práce," říká šéf klubu Petr Pojezný.

Jak jste spokojený s fungováním mládeže ve Slovácku?

Z mládeže jsem vzešel. Pořád je to pro mě důležitá složka. Jsem v pozici, kdy je výkladní skříní fotbalu na Slovácku áčko. Všichni ho řeší každý den, já ale stejně tak každý den řeším mládež. Výchova fotbalistů má v klubu silnou pozici, investujeme do ní hodně prostředků. Je to pro nás jeden z nejdůležitějších pilířů klubu.

Dá se říct, že je mládež extrémně úspěšná?

Po letech, co jsme se zabývali mládeží, se nám spousta kluků dostala do áčka nebo velkých českých i zahraničních klubů. To bylo kdysi mottem zakladatele moderní éry klubu pana Valenty seniora. Nešlo to ze dne na den, ale dnes sklízíme plody dřívějších rozhodnutí. Mládež je motor Slovácka.

Čím to je, že v týmu větší část hráčů tvoří odchovanci?

Výhodou hráčů ve Slovácku je, že mají do prvního mužstva trochu blíž než jinde. Každý den ale pracujeme na tom, aby tomu tak nebylo. V áčku máme řadu zkušených hráčů a mladí vidí, že šanci zadarmo nedostanou. Máme ale v akademii spoustu mladších šikovných hráčů. Snažili jsme se doplnit všechny věkové kategorie, protože se rozjíždí projekt akademií FAČR, ve kterém se na Slovácko nějak zapomnělo…

Jak to myslíte?

Jsou nějaká pravidla, která musíme splnit. Zažádali jsme o udělení statusu akademie FAČR, jenže ten podle vyjádření federace nemůžeme dostat, pokud se nedohodneme se Zlínem. Nerozumím tomu. Snažíme se být v mládeži dominantní, dělat to správně. Nevím, proč nás nevybrali, ale věřím, že si na nás vzpomenou, až uvidí, že za námi je nějaká práce.

To znamená, že Slovácko bude mít akademii FAČR, až s tím bude souhlasit klub ze Zlína?

Co máme informace od asociace, tak to tak je. Proto ji údajně nemáme.

V čem se výchova hráčů na Slovácku odlišuje?

Snažíme se u mladých hráčů zaměřovat na jejich dovednosti. To v Česku dřív moc nefrčelo, i když se to začíná zlepšovat. Belgie a další země těží z výchovy individualit a my se o něco podobného snažíme v našich podmínkách. Nejsme tak silný region, abychom měli kvanta silných hráčů. Proto se o každého snažíme starat a pracovat na jeho dovednostech. Například Matěj Kovář byl podle mého na přestup do Manchesteru United skvěle připravený.

Slovácko má ve Fortuna:lize nebývale mladý kádr. Je to vaše vizitka pro ostatní? Pomáhá vám vidina šance v lize při vyjednávání s mladými hráči?

Je to přirozené díky tomu, že jsme regionální klub. Nejsme na přestupovém poli tak silní, abychom kupovali velké hráče. Samozřejmě se tak otvírá větší šance pro kluky, kteří tady vyrůstají. Je tu menší konkurence než ve Spartě nebo ve Slavii, kde se nakupuje za velké peníze. Pokud jsou hráči dobře připravení a pracují, tak dostanou šanci.

Sparta i Slavia investují velké prostředky do zahraničních posil. Projevilo se to nějak i na mládežnickém poli?

Projevilo, protože někteří hráči nám odešli do Slavie. Nakonec jsme se s ní ale domluvili dobře. Vždycky se v mládeži najdou hráči, kteří si potřebují vyzkoušet angažmá ve větších klubech. Vyměnit dres je rozhodnutí jejich, rodičů a manažera. Nikdy se nedá přesně říct, jestli je lepší jít do velkého klubu, nebo zůstat v menším. Je to individuální a je třeba řešit každý detail. Jistější cesta je jít přes menší klub.

Nedávno byl mládežník Slovácka Filip Vecheta na stáži v Bayernu Mnichov. Jaké hlavní výhody mají stáže hráčů v zahraničních klubech?

Stáž je víceméně možnost toho, že by si to měl každý vyzkoušet. Pokud hráči fungují správně a mají podepsané smlouvy, tak mají vždycky možnost si jednou za rok vyzkoušet stáž v zahraničí. Je to důležité, protože jim to otevře oči v tom, co neumí, a porovnají se s větší konkurencí.

Ne všichni odchovanci dokázali dlouhodobě uspět. V minulosti neuspěli například Ondřejka, Kovář nebo Jeleček, jejichž kariéry měly raketový start. Proč?

Každý hráč musí zvládnout tlak ve fotbale hlavou. Někdo to zvládne, někdo ne. Kluci neustále slyší, že musí mít charakter a dobře trénovat. Mít talent prostě nestačí.