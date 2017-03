Jsme silný ročník, myslí si po úspěchu fotbalové devatenáctky Sadílek

před 36 minutami

Po šesti letech čekání se česká fotbalová reprezentace do 19 let opět probojovala na mistrovství Evropy. Tým, který vede trenér Jan Suchopárek, prošel závěrečným kvalifikačním turnajem suverénně. Doma porazil všechny tři soupeře ve skupině včetně favorizovaného Rakouska.

Uherské Hradiště - Poprvé od silného ročníku 1992 se představí čeští fotbalisté na Euru do 19 let. Nová generace hráčů narozených především v roce 1998 v domácí kvalifikační skupině dala fanouškům národního týmu naději, že český fotbal čekají lepší zítřky.

Tým kolem Šašinky, Sadílka, Havelky nebo Krále totiž v zápasech proti Maďarsku, Skotsku a Rakousku neztratil ani bod a suverénně postoupil na červencové Euro do Gruzie se skóre 6:1.

"Hráči potřebovali hlavně sebevědomí. Pořád je na čem pracovat, ale turnaj dopadl takřka podle našich představ," hodnotil úspěch v závěrečné kvalifikační skupině hlavní trenér Jan Suchopárek.

Záložník Michal Sadílek zmiňoval, že za úspěchem stojí především týmové sepětí. "Jádro mužstva je pospolu od šestnáctky, takže o sobě dobře víme na hřišti. Držíme se navzájem, táhneme za jeden provaz," řekl hráč PSV Eindhoven. "Je to pro nás velký úspěch, protože se stejné partě podařilo postoupit už na mistrovství Evropy do 17 let. Jsme silný ročník," dodal.

Trenér Suchopárek ale i u tak silného ročníku ještě vidí možnosti ke zlepšení. "Potřebujeme, aby určití hráči ještě přidali mimo hřiště. Někteří jsou hodně pracovití, jiní míň," zmínil nedostatek několika hráčů Suchopárek. Spíše než individuality se snažil vyzdvihnout výkon celého týmu. "Tyto zápasy ukázaly, že to není o jednom nebo dvou hráčích. Výsledek je zásluhou všech hráčů, kteří tady byli."

Důkazem je zápas se Skotskem. Kvůli únavě a zraněním realizační tým po vítězství nad Maďarskem udělal tři změny v základní sestavě, přičemž mimo ni zůstali jedni z hlavních tahounů. "V prostředním utkání proti Skotsku jsme museli šetřit Sadílka a Šašinku, ale i bez nich to tým zvládl. Navíc i v ostatních zápasech střídající kluci pomáhali rozhodnout," poukázal na sílu mančaftu hlavní trenér.

Osud turnaje se nejspíš rozhodoval už v prvním zápase s Maďarskem. Po suverénním úvodním poločase turnaje Češi málem přišli o vedení 2:0, když po hodině hry Maďaři snížili a tým se začal bát o výsledek. Nakonec se o vítězství strachoval do posledních vteřin.

"I tento tým je schopný zmatkovat. Je to třeba i tím, že hráči ještě nemají takové sebevědomí, což právě utkání s Maďary ukázalo. Když jsme dostali gól na 1:2, začali jsme hrát hodně ustrašeně," potvrdil Suchopárek. Zápasy se Skotskem a Rakouskem už Češi zvládli lépe.

Stejně hodnotil turnaj i Sadílek. "S Maďarskem jsme si zkomplikovali zápas ve druhém poločase, proti Rakousku nás podržel gólman za stavu 1:0 i 2:0."

Přesto Češi prošli turnajem bez ztráty bodu se skóre 6:1. Střílení branek si mezi sebe navíc rozdělilo hned pět střelců - Lingr, Turyna, Šašinka, Mareček a Sadílek. Obrana fungovala až na výjimky skvěle, což dokazuje i jediná obdržená branka ve třech zápasech.

Jestli se podaří devatenáctce zopakovat úspěch ročníku 1992, tedy účast ve finále hlavního turnaje, nechce trenér Suchopárek předjímat. "Na turnaji nejspíš nebude nikdo dominovat. Stejné to bylo i tady. Může rozhodnout i štěstí, kterému jsme tentokrát šli nejvíce naproti. Proto jsme zaslouženě vyhráli všechna tři utkání kvalifikace," uzavřel hodnocení turnaje z pohledu České republiky.

