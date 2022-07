Liberec zdolal kyperského mistra, Slovácko remizovalo s Ašdodem

Fotbalisté Slovácka v generálce na novou ligovou sezonu remizovali s izraelským Ašdodem 1:1. Liberec zdolal v zápase hraném na 120 minut kyperského mistra Apollon Limassol 3:2. Mladá Boleslav neudržela dvoubrankový náskok a maďarskému Mezökövesdu podlehla 2:3. Teplice prohrály na hřišti druholigové pražské Dukly 1:4.

Slovácko prohrávalo po necelé půlhodině hry, ale po změně stran srovnalo zásluhou Havlíka. Úřadující vítěz domácího poháru vstoupí do nového ročníku nejvyšší soutěže na konci července na hřišti brněnského nováčka, poté ho čeká úvodní zápas 3. předkola Evropské ligy. Svěřenci trenéra Svědíka jako jediní ze čtyř českých zástupců startují až v této fázi pohárové kvalifikace.

Liberec proti Apollonu prohrával po čtvrthodině hry, ale Ghali o tři minuty později srovnal. Obrat Slovanu dokonal v 77. minutě Rondič, ale kyperský tým brzy odpověděl. V dohodnuté třicetiminutovce po normální hrací době rozhodl o triumfu Severočechů těsně před koncem Rondič.

"Výborná prověrka, těžké utkání kvůli podmínkám i kvalitě soupeře. Soupeř navíc chtěl hrát 120 minut, aby vytížil další hráče, mají před kvalifikací o (Ligu mistrů). Přistoupili jsme na to, protože to byla šance pro další hráče z našeho kádru, aby se dostali na hřiště. Hlavně pro mladé hráče jsou to neocenitelné zkušenosti. Jsem rád i za celkový výsledek, porazili jsme kyperského mistra. Byla to odměna za práci všech hráčů," řekl v nahrávce pro média trenér Liberce Luboš Kozel.

Mladá Boleslav vedla po 13 minutách zásluhou Skaláka a Matějovského 2:0. Mezökövesd ale krátce nato snížil a ve druhém poločase dokonal obrat. Středočeši zahájí ligovou sezonu ve Zlíně.

Teplice prohrávaly na Julisce s domácí Duklou o tři branky už po prvním poločase. Svěřenci trenéra Rady po přestávce přidali čtvrtou trefu, Severočeši snížili díky Žákovi. Ligový ročník zahájí doma proti mistrovské Plzni.

Přípravné fotbalové zápasy:

Slovan Liberec - Apollon Limassol 3:2 (2:2, 1:1) - hráno na 120 minut

Branky: 77. a 118. Rondič, 18. Ghali - 15. Ongenda, 80. Janga.

Sestava Liberce: Vliegen (90. Pešl) - Gebre Selassie (90. Michal), Talovjerov (90. Purzitidis), Prebsl (70. Preisler), Mikula (90. Kozák) - Červ (80. Varfolomejev), Doumbia (46. Mara) - Matoušek (70. Mészáros), Frýdek (60. Višinský), Ghali (60. Rabušic) - Van Buren (60. Rondič). Trenér: Kozel.

Dukla Praha - FK Teplice 4:1 (3:0)

Branky: 12. Červenka, 23. Holiš, 38. Piroch, 58. Kozel - 70. Žák.

Sestava Teplic: Grigar - Kučera, Chaloupek, Belančič - Hyčka (83. Hora), Trubač (67. Žák), Čičovský, Jukl, Urbanec (87. M. Vachoušek) - Kodad, Čerepkai (56. Procházka). Trenér: Jarošík.

1. FC Slovácko - Ašdod 1:1 (0:1)

Branky: 55. Havlík - 28. Salinas.

Sestava Slovácka: Nguyen - Reinberk (46. Tomič), Hofmann, Kadlec, Kalabiška (70. Kozák) - Havlík, Ljovin (46. Daníček) - Petržela (46. Brandner), Trávník (75. Kohút), Holzer (46. Sinjavskij) - Vecheta (46. Duskí). Trenér: Svědík.

FK Mladá Boleslav - Mezökövesd 2:3 (2:1)

Branky: 7. Skalák, 13. Matějovský - 19. Cseke, 70. Kiš, 77. Dražič z. pen.

Sestava M. Boleslavi: Šeda (46. Polaček) - Mareček, Suchý (46. Šimek), Donát (46. Jahič), Karafiát (46. Rolinek) - Látal, Matějovský (46. Darmovzal), Stránský (46. Ladra), Samek (61. Mašek), Skalák (61. Vaníček) - Krobot (46. Škoda). Trenér: Hoftych.