Slovácko - Plzeň 2:1. Kouč Svědík měl šťastnou ruku, jeho tým podruhé skolil Viktorii

Viktoriáni stále okupují v tabulce druhém místo, po včerejší výhře Slavie však jejich ztráta na vedoucí tým ještě vzrostla. Momentálně jde o propastných čtrnáct bodů. Ztrátu dnes sice mohou trochu snížit, přesto si do konce podzimní části již nemohou dovolit ztrácet, aby ještě na jaře bylo o co hrát. A zároveň si musí dávat pozor na záda, třetí Mladá Boleslav ztrácí už jen pět bodů. Viktorce pomohlo, že po ztrátách ve Zlíně a Karviné zabrala doma alespoň výsledkově proti Bohemians. Herně to ale žádná paráda a upachtěná výhra 1:0 jen dokreslila ne úplně ideální rozpoložení Západočechů. Dnes je však čeká velmi obtížný duel, Slovácku mají navíc co oplácet.