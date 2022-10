Slavii stačil proti Liberci poločas, Tecl už vstřelil devátý gól v sezoně

Fotbalisté Slavie zvítězili v 10. ligovém kole nad Libercem 3:0 a snížili náskok vedoucího týmu tabulky Plzně. Pražané ztrácejí z druhého místa na Viktorii jediný bod, západočeský obhájce titulu ale má k dobru odložené utkání s Brnem. Vršovičtí dali všechny tři góly už v první půli, kdy se trefili Aiham Ousou, Peter Olayinka a nejlepší střelec soutěže Stanislav Tecl.

Slavia vyhrála i pátý domácí zápas v ligové sezoně a dala při tom 26 branek. "Červenobílí" částečně napravili minulou porážku 0:3 v Plzni a vítězně se naladili na čtvrteční duel Evropské konferenční ligy s Kluží. Liberec naopak potřetí z posledních čtyř kol nebodoval a klesl na pátou příčku.

"Od zápasu v Plzni uplynula dlouhá doba. Byla reprezentační pauza, zůstalo nás tu na trénink jen devět. Potřebovali jsme dát trochu dohromady po té pauze, až páteční trénink jsme absolvovali kompletní. Bylo důležité, abychom se vrátili do našeho rytmu a zase se nastartovali. Celkově byl výkon velmi dobrý," řekl na tiskové konferenci trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Slavii ze zdravotních důvodů scházel brankář Mandous a mezi tyče se poprvé v sezoně dostal Kolář, který naposledy chytal soutěžní zápas na konci dubna. Kvůli hostování z Liberce chyběl Pražanům Tiéhi, na druhé straně pak ze stejného důvodu nemohlo nastoupit hned šest hráčů Slovanu včetně nejlepšího týmového střelce Van Burena. Zápas byl speciální pro oba trenéry - Trpišovský přišel do Edenu z Liberce, kouč Slovanu Luboš Kozel zase hrával za Slavii.

"Většina z hráčů, kteří nám chyběli, patří do základní sestavy a předvádí u nás dobré výkony. Někteří hráči dnes kvůli tomu nastoupili poprvé v této sezoně v základní sestavě. Já ty kluby chápu. Nedělá to jen Slavia, ale třeba i Sparta a další silnější kluby," poznamenal Kozel.

Pražané od úvodu potvrzovali roli jasného favorita a Liberec dostali pod velký tlak. Přetížená hostující defenziva s vypětím sil přestála několik závarů a pak lacino inkasovala ze standardky. Na Ševčíkův centr z přímého kopu si naběhl Ousou, který na rozdíl od dvou spoluhráčů nebyl v ofsajdu, a hlavičkou k tyči otevřel skóre.

Švédský stoper skóroval v české lize podruhé a poprvé v sezoně a ozdobil svůj 50. start za Vršovické. "Všichni vědí, jakou má (Ševčík) nohu. Stačí si naběhnout, on vám to dá na hlavu a zakončíte. Jsem šťastný, že se mi povedlo skórovat," uvedl pro klubový web Ousou.

Na opačné straně vzápětí Fukala z první mířil jen do Koláře a to byl poslední střelecký pokus Slovanu za celou první půli. I druhý gól dostali Severočeši ze vzduchu. Po dalším Ševčíkově centru z pravé strany si ve 23. minutě naběhl na hranici malého vápna Olayinka a hlavičkou nedal brankáři Vliegenovi šanci.

Za chvíli bylo s hosty ještě hůř. Po Rondičově přidržení upadl ve vápně Ousou a sudí Starý po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace ze záznamu nařídil penaltu. Tecl sice v 29. minutě nejprve zaváhal a Vliegen jeho střelu vytáhl na tyč, z dorážky už se ale nejlepší střelec ligového ročníku prosadil. Reprezentační útočník skóroval podeváté v této sezoně nejvyšší soutěže.

"Slavia na nás od první minuty vlétla. Nějak jsme přečkali prvních 15 minut. Když jsem si říkal, že to nejhorší máme za sebou a že se zvedneme, tak jsme bohužel dostali gól ze standardní situace. Vzápětí přišel druhý a do 30. minuty z penalty třetí. Bylo to 3:0 a bylo de facto po utkání," konstatoval Kozel.

O vítězi už po úvodním dějství nebylo pochyb a v druhé půli se zápas jen dohrával. Hned po přestávce Vliegen vychytal v úniku Provoda a belgický gólman si pak v 52. minutě poradil i s Olayinkovým zakončením. Na poslední čtvrthodině naskočil za domácí i uzdravený útočník Sor, který kvůli zranění nehrál od červencového úvodního soutěžního utkání sezony na půdě gibraltarského St Joseph's.

V 82. minutě se proti Vliegenovi neprosadil ani Jurečka, na začátku nastavení pak Kolář vyrazil střelu střídajícího Kozáka a udržel čisté konto. Slavia oplatila Liberci prohru 0:1 z minulého vzájemného utkání v březnu a doma Slovan v lize porazila počtvrté za sebou.

"V poločase seděli kluci v kabině jako zmoklé slepice, chtěli jsme je trochu povzbudit. Z naší strany byl druhý poločas kvalitnější a odvážnější. Slavia zase měla otevřenější prostor na rychlé přechody a měla zápas pod kontrolou. Jsem rád aspoň za to, že jsme to dohráli nějak se ctí," doplnil Kozel.

10. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - Slovan Liberec 3:0 (3:0)

Branky: 16. Ousou, 23. Olayinka, 29. Tecl. Rozhodčí: Starý - Caletka, Vodrážka - Szikszay (video). ŽK: Usor - Rondič, Mészáros. Diváci: 11.376.

Sestavy:

Slavia: Kolář - Douděra, Ousou, Kačaraba, D. Jurásek - Hromada - Provod (75. Oscar), Ševčík (63. Usor), Ewerton (63. Jurečka), Olayinka (88. Nikl) - Tecl (76. Sor). Trenér: Trpišovský.

Liberec: Vliegen - Gebre Selassie, Plechatý, Purzitidis - Fukala (63. Varfolomejev), Červ, Frýdek (75. Polyák), Mikula - Mészáros (63. Preisler), Višinský (75. Rabušic) - Rondič (34. Kozák). Trenér: Kozel.