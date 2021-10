Slávisté udolali lídra z Plzně, trefil se i Krmenčík. Viktoria dohrávala s osmi hráči

Fotbalisté pražské Slavie ve šlágru 13. kola první ligy využili dlouhou přesilovku a doma porazili vedoucí tým tabulky Plzeň 2:0.

Obhájce titulu poslal v 65. minutě do vedení Ondřej Lingr a v páté minutě nastavení přidal pojistku střídající Michael Krmenčík. Západočeši hráli už od 11. minuty bez vyloučeného Radima Řezníka, v závěru pak dostali od rozhodčího Pavla Fraňka červenou kartu další dva hosté Luděk Pernica a Jhon Mosquera.

Slavia porazila Plzeň pošesté z posledních sedmi ligových zápasů a z druhého místa tabulky na ni ztrácí už jen bod. Pražané doma s Viktorií v nejvyšší soutěži bodovali podesáté za sebou. Západočeši si připsali druhou porážku v ligové sezoně.

"Zápas ukázal, že je před námi spousta práce. Plzeň předvedla, že má velkou sílu, že ne náhodou vede ligovou tabulku. Přijela perfektně připravená, dobře zvládla i oslabení. Ukázalo nám to, že to bude velký boj," řekl na tiskové konferenci trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

Ve slávistické brance znovu dostal přednost Mandous před Kolářem. Na levém kraji obrany místo zraněného Oscara nastoupil Masopust, jen na lavičce začal Stanciu a Schranz dokonce nebyl kvůli osobním důvodům ani na střídačce. Plzeňský trenér Bílek nasadil očekávanou sestavu.

Slavia začala aktivněji, výraznější šanci si ale z úvodního náporu nevytvořila. Ráz utkání změnila 11. minuta. Hostující Řezník zasáhl kopačkou domácího Ševčíka a sudí Franěk ho po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru vyloučil.

Za podobný zákrok dostal slávista Hromada ve středeční dohrávce s Olomoucí (1:0) jen žlutou kartu, což komise rozhodčích označila jako chybu. Pražané hráli přesilovku ve druhém vzájemném duelu po sobě, v minulé sezoně v početní převaze zvítězili ve finále domácího poháru v Plzni 1:0.

Domácí v dalším průběhu první půle obléhali plzeňské vápno, ale žádnou velkou šanci si nevytvořili. Těsně před přestávkou naopak měli k dispozici výhodnou standardní situaci Západočeši, Kalvach však trefil jen zeď.

Trenér Slavie Trpišovský před startem druhého dějství dvakrát vystřídal a na trávník poslal čerstvé Stanciua se Samkem. V 53. minutě se Západočeši marně dožadovali druhé žluté karty pro Ekpaie. "Trefil Mosqueru do hlavy, ani se nepískal faul. Přitom to byl taky žlutý faul," mínil plzeňský trenér Michal Bílek.

Pražanům se přesilovka nedařila, přesto v 65. minutě otevřeli skóre. Po odvráceném rohovém kopu Staněk vyrazil Stanciuovu přízemní střelu před sebe a Lingr doklepl míč do sítě. Rozhodčí hraniční situaci jako ofsajdovou neposoudili.

"Věděl jsem, že to Nico dobře trefí a bude to těžká střela. Že to Staněk vyrazí. Já jsem tam byl a už to bylo jednoduché. Jak to zkoumali, trochu jsem měl strach, protože ve středu mi gól kvůli ofsajdu neuznali. Jsem rád za tenhle gól a že to pomohlo ke třem bodům," uvedl Lingr.

"Utkání se pro nás nevyvíjelo dobře. Dostali jsme zbytečnou první červenou kartu a pak jsme se museli soustředit na defenzivu. Hráče musím za výkon do defenzivy pochválit, bránili jsme velmi dobře a Slavii jsme nepouštěli ke střelám a do brankových příležitostí. Pak jsme bohužel z první šance inkasovali a ten gól nám to zkomplikoval," litoval Bílek.

Západočeši se i v oslabení dostali k šanci na vyrovnání. Nejprve ve vápně upadl Havel, sudí Franěk ale penaltu neodpískal. V 76. minutě měl po standardní situaci velkou možnost Beauguel, trefil však jen střed branky, kde stál Mandous, a devátý gól v ligové sezoně nedal.

V 81. minutě zasáhl Pernica skluzem domácího Plavšiče a ke svému údivu dostal od Fraňka rovnou červenou kartu. Třetím vyloučeným hráčem Západočechů se pak na začátku pětiminutového nastavení stal Mosquera, který od Fraňka inkasoval druhou žlutou kartu. Velkou nevoli s výkonem sudího dával najevo i jindy klidný kouč Viktorie Bílek.

"Nezdálo se mi, že by za tento zákrok měla padnout karta. Ještě jsem neviděl ani jeden ze zákroků, za které byla červená karta. Můžu to nějak zhodnotit, až to uvidím. Teď se k tomu těžko můžu vyjadřovat," konstatoval Bílek.

V závěru nastavení přidal pojistku přízemní střelou k zadní tyči střídající Krmenčík. Gól proti bývalému klubu, díky kterému se dostal do velkého fotbalu, reprezentační útočník nezvykle bouřlivě slavil. Už po středeční dohrávce s Olomoucí se přidal k vulgárnímu pokřiku fanoušků proti Viktorii, za což se později omluvil.

"Je to jeho svědomí," poznamenal Bílek. "Těšil jsem se na fotbal nahoru dolů. Čekal jsem, že to bude velký zápas i fotbalově. Bohužel nebyl, fauly škodí fotbalu. Celkově to z naší strany nebyl dobrý výkon, výsledek je pro nás asi jediná vyloženě pozitivní věc na tom zápase," dodal Trpišovský.

Slavia Praha - Viktoria Plzeň 2:0 (0:0)

Branky: 65. Lingr, 90.+5 Krmenčík. Rozhodčí: Franěk - Caletka, Kříž - Štěrba (video). ŽK: Ekpai, Krmenčík - Kalvach, Mosquera. ČK: 11. Řezník, 81. Pernica, 90.+1 Mosquera (všichni Plzeň). Diváci: 18.179.

Slavia: Mandous - Bah (46. Samek), Ousou, Kačaraba, Masopust - Hromada (46. Stanciu), Ševčík - Ekpai (59. Plavšič), Lingr (79. Traoré), Olayinka - Kuchta (59. Krmenčík). Trenér: Trpišovský.

Plzeň: Staněk - Řezník, Pernica, Hejda, Havel - Kalvach (87. Chorý), Bucha - Kopic (77. Šulc), Sýkora (83. Kaša), Mosquera - Beauguel. Trenér: Bílek.