Slavia podle Tvrdíka i letos skončí v zisku

Podle předsedy představenstva Jaroslava Tvrdíka skončila fotbalová Slavia vloni v zisku těsně pod 200 milionů korun a v kladných číslech by měla zůstat i letos. Prakticky stoprocentním vlastníkem českého mistra se na konci června definitivně stala čínská společnost CITIC Group, firma Sinobo už v akcionářské struktuře pražského klubu nefiguruje.

"Slavia v předloňském roce dosáhla zisku, v loňském roce, v tom covidovém, se dokázala v zisku udržet. Skončila v zisku něco pod 200 miliony korun. Letos máme cíl opět udržet ziskovou Slavii, zisk by se měl pohybovat na úrovni 100 až 200 milionů korun," řekl na tiskové konferenci před novou sezonou Tvrdík.

Český šampion podle něj letos kvůli dopadům koronavirové krize nesníží rozpočet, který má podle spekulací médií nejvyšší v lize. "Rozpočet jsme snižovali v loňském roce, kdy nám vypomohl půjčkou akcionář a snížením platů pomohli sami hráči. Bylo to asi o 30 procent. Finanční prostředky z půjčky akcionáře i ty, kterými nám pomohli hráči, jsme jim do konce loňského roku vrátili," uvedl Tvrdík.

"V letošním roce žádnou zvláštní restrikci z důvodu koronaviru nemáme. Dařilo se nám zejména v přestupním období skloubit příchod posil, které považujeme za sportovně vynikající, s tím, že náklad na ně byl minimální," pochvaloval si Tvrdík.

Do Edenu v létě přišli brankář Aleš Mandous, švédský obránce Aiham Ousou, dánský záložník Mads Emil Madsen, křídelníci Srb Srdjan Plavšič a Nigerijec Ubong Ekpai a slovenský útočník Ivan Schranz. Do Slavie má ještě namířeno také reprezentační útočník Michael Krmenčík.

"Dva hráči byli zadarmo, jeden výměnou. Transfer reprezentačního brankáře Mandouse z Olomouce byl za částku těsně nad 10 milionů korun. Madsen za milion eur (25,7 milionu korun), Krmenčík, když postoupíme do Ligy mistrů, bude stát 2,5 milionu eur (64,2 milionu korun). Jsem kompletně spokojen," uvedl Tvrdík.

"Pravděpodobně budeme ještě na příjmové stránce potěšeni nějakým odchodem. Primárně přestoupit by mohl Abdallah Sima, jsou tři konkrétní zájemci. Částka, za kterou ho případně prodáme, pro nás bude velmi příjemná. V této chvíli rozpočet na letošní i příští rok máme zajištěn," dodal bývalý ministr obrany.

Na konci června se formálně dotáhla dříve avizovaná změna ve vlastnické struktuře klubu, akcionářem už není čínská společnost Sinobo. "Vztah se společností Sinobo byl ke 30. červnu kompletně vypořádán. CITIC Group vyjednala se Sinobem převzetí jejich investic, respektive půjček," řekl Tvrdík.

"Slavia v tuto chvíli společnosti Sinobo nic nedluží, vztah zůstává partnerský. Akcionářsky a finančně už ten vztah v tuhle chvíli neexistuje. Společnost CITIC Group drží 99 procent akcií. A je dalších 110 akcionářů, kteří nedrží více než jedno procento akcií," dodal Tvrdík.

Slávisté do sezony vyběhnou v nových dresech s nápisem nového generálního partnera klubu společnosti eToro. "Jsme hrdí, že jsme pro Slavii získali globálního generálního partnera. Po příchodu do klubu to byl náš velký cíl. Rádi tedy spojujeme své síly s přední světovou investiční sociální sítí," uvedl první místopředseda představenstva Slavie Tomáš Syrovátka.