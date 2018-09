Slavia ve šlágru léta deklasovala čtyřmi góly Plzeň a jde do čela ligové tabulky

AKTUALIZOVÁNO před 23 minutami

Slavia v Edenu porazila Viktorii Plzeň 4:0. Hosté přitom hráli více než poločas o deseti a museli čelit dvěma penaltám.

Praha - Fotbalisté Slavie ve šlágru sedmého kola první ligy doma deklasovali oslabenou Plzeň 4:0. Pražané připravili obhájcům titulu premiérovou bodovou ztrátu v sezoně a díky lepšímu skóre je vystřídali na prvním místě tabulky.

Už ve třetí minutě poslal domácí do vedení Tomáš Souček. Ve 40. minutě přidal druhý gól z pokutového kopu Slovák Miroslav Stoch, který napravil předchozí penaltové zaváhání Josef Hušbauera. Plzeňský kapitán Roman Hubník navíc předtím dostal červenou kartu. V 71. minutě zvýšil Jaromír Zmrhal a domácí vítězství pečetil v nastavení opět Souček.

Slávisté na svém stadionu porazili Západočechy v pátém ligovém utkání za sebou bez inkasované branky. Viktoria v nejvyšší soutěži utrpěla nejtvrdší porážku od předloňského května, kdy právě v Edenu prohrála 0:5.

"Výsledek je zkreslený červenou kartou. Tohle vítězství nemá žádný zásadní vliv na ligu. Důležité je jen to, že nám Plzeň neodskočila na víc bodů a srovnali jsme krok. Naznačilo to jedinou věc, že když budeme plnit všechny úkoly, můžeme být úspěšní. Vzhledem k tabulce je to jedno malé vítězství ve strašně dlouhé válce," řekl na tiskové konferenci trenér Pražanů Jindřich Trpišovský.

V útoku Slavie dostal od začátku přednost Tecl před Škodou, hosté nastoupili bez zraněného Kopice, kterého na kraji zálohy zastoupil Zeman.

Domácím skvěle vyšel začátek. Sýkora ještě přízemní ranou brankáře Kozáčika nepřekvapil, ale ve třetí minutě Zmrhal nacentroval do šestnáctky a nepokrytý Souček otevřel hlavou skóre. Defenzivní záložník si připsal první soutěžní gól v sezoně.

"Standa to skvěle seběhl na první tyč a odlákal stopera. Jarda Zmrhal mi tam dal krásný centr. Já byl sám, chtěl jsem o zem na zadní, což se povedlo," řekl Souček.

Komplikace pro Slavii přišla v jedenácté minutě, kdy musel odstoupit zraněný stoper Deli a nahradil ho Kúdela. Přesto Pražané dál dominovali a soupeře téměř k ničemu nepustili.

Ve 35. minutě hostující Zeman zahrál v pokutovém území rukou a sudí Ardeleanu po zhlédnutí videa nařídil penaltu. Tu však neproměnil Hušbauer, jenž nechal vyniknout Kozáčika.

Vzápětí však Hubník fauloval Sýkoru a Ardeleanu odpískal další pokutový kop, navíc plzeňského stopera vyloučil po druhé žluté kartě za protesty. Stoch si pět minut před pauzou se svou penaltou poradil a tentokrát nedal svému krajanovi slovenskému gólmanovi šanci.

"Ruka to prostě byla, takové penalty by se měly kopat vždy. K té druhé situaci se nechci vůbec vyjadřovat," uvedl plzeňský trenér Pavel Vrba. "My k tomu máme nějaký názor, rozhodčí zase jiný. Nechci se tím zaobírat, to zhodnotí někdo jiný," řekl hostující obránce Radim Řezník.

Na začátku druhé půle mohl duel zdramatizovat Petržela, ale křížná střela ze slibné pozice se mu nepovedla. Na druhé straně Kozáčik vyrazil Hušbauerovu ránu jen před sebe, Tecl brankáře Viktorie přeskočil a hlavou dostal míč do sítě. Gól však neplatil zřejmě kvůli těsnému ofsajdu bývalého plzeňského útočníka.

Domácí se třetí branky přece jen dočkali. V 71. minutě Hušbauer našel v šestnáctce Zmrhala a ten se ve skluzu trefil k tyči. Slávistický záložník stejně jako Souček skóroval poprvé v novém ročníku.

Vršovický tým chtěl v závěru vítězství ještě zvýraznit. Kozáčik zneškodnil dva pokusy střídajícího Baluty a další střely byly nepřesné. Až v první minutě nastavení se po Teclově centru prosadil hlavou opět Souček.

"Už dlouho to nebylo. Tři roky, když jsem začínal, tak tam byl nějaký tečovaný hattrick. Dlouho jsem nedal gól, tak jsem chtěl aspoň jeden. Dva jsou plus," uvedl Souček.

"Jaký to může mít vliv? Hraje se ještě nějakých 29 kol a spousta mužstev bude hrát o spoustu bodů. Jednou dostane facku od Jablonce od Slavie, jednou ji dostaneme my od Slavie. Těžko můžeme očekávat, že se nám podaří, abychom odehráli podzim bez porážky a pomalu bez ztráty. Uvidíme, kdo dostane další facku," dodal Vrba.

7. kolo první fotbalové ligy:

Slavia Praha - Viktoria Plzeň 4:0 (2:0)

Branky: 3. a 90.+1 Souček, 40. Stoch z pen., 71. Zmrhal. Rozhodčí: Ardeleanu - Nádvorník, Pospíšil - Franěk (video). ŽK: Hušbauer, Ngadeu - Hubník, Limberský, Krmenčík. ČK: 38. Hubník. Diváci: 17.338.

Sestavy:

Slavia: O. Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli (11. Kúdela), Bořil - Souček - Stoch (72. Baluta), Hušbauer, Sýkora (83. Škoda), Zmrhal - Tecl. Trenér: Trpišovský.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela (60. Ekpai), Čermák (41. Hejda), Zeman (83. Kovařík) - Krmenčík. Trenér: Vrba.