Slavia - Olomouc. Sešívání jdou do boje i s novou posilou Bahem

Krátká pauza přinesla jen minimální změny v kádru Slavie. Sice se stále hovoří o tom, že by mohl odejít objev sezony Abdallah Sima, jeho prodej se dá ale očekávat nejdříve v letním přestupním období. Na hostování do Mladé Boleslavi odešli křídelník Malínský a defenzivní univerzál Takács, natrvalo však přišel brankář Jan Stejskal. Ten právě z Boleslavi ve Slavii hostoval, nyní se jeho transfer změnil na permanentní. Největší posilou však je dánský reprezentant Alexander Bah, který by měl zalepit díru na pravém kraji obrany po Vladimíru Coufalovi. O něj stál klub z Edenu už v létě, nakonec se podařilo dotáhnout transfer nyní.