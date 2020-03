Šije i fotbalista. Zlínský záložník vyrábí roušky s přítelkyní, zdravotní sestřičkou

Do šití chybějících roušek proti šíření nového typu koronaviru se zapojil i prvoligový zlínský fotbalista Jakub Janetzký.

Dvaadvacetiletý záložník vyrábí ochranné pomůcky spolu s přítelkyní, která je zdravotní sestra, a její rodinou. Zatím ušili asi 20 roušek.

"Byl to náš společný nápad. Vzhledem k tomu, že je přítelkyně zdravotní sestra, tak ví, jak moc je aktuální stav vážný, takže mě do celé té situace zasvětila. Myslím, že je to potřeba," uvedl pro klubový web Janetzký.

"Chtěli jsme, aby se mladí lidé nebáli nosit roušky a aby věděli, že se není za co stydět. Přítelkyně toto dala na svůj instagramový profil, kde se jí následně ozvala slečna s prosbou, zda bychom nemohli několik kusů dodat i pro jejího strejdu, pracujícího pro policii," doplnil Janetzký.

Dosud ušili přibližně 20 roušek. "Nemáme jich moc, ale je to i tím, že máme starý šicí stroj, který jsme těžce sháněli. Má špatné jehly a nemáme moc materiálu, ale co půjde, pošleme dál," prohlásil Janetzký.

Vzhledem k nouzovému stavu v České republice a přerušení první ligy trénuje jako ostatní sportovci individuálně. Přípravu v domácím režimu zvládá bez problémů. "Individuální plán plním dle pokynů, chodím běhat a posiluji. Mou velkou výhodou je domácí posilovna, takže je to momentálně místo, kde vypnu a můžu se plně soustředit na přípravu," uvedl Janetzký.

"Skládá se z běhání a posilování s vlastním tělem. Většinou jdu ráno do posilovny a odpoledne si zaběhat. Od trenérů jsme dostali mustr, jak by to mělo vypadat, a podle toho se řídím. Jsou tam ukázky cviků, jak mají vypadat, a různé typy běhů, ať už nějaké kontinuální běhy nebo běhy, kde se mění intenzita," přiblížil hráč s 45 ligovými starty a čtyřmi góly.

Má obavy, aby ligová sezona, ze které zbývá odehrát šest kol základní části a nadstavba, nemusela být ukončena. "Bohužel vzhledem k tomu, že nikdo netuší, jak dlouho bude tento stav trvat, si myslím, že se liga nedohraje. Samozřejmě bych byl za příznivý stav rád, ale tohle je vyšší moc. Nikdo nemůžeme říct, jak to bude," řekl bývalý hráč Opavy a Jablonce.