Šilhavý volal reprezentantům do Itálie, s odkladem Eura souhlasí: "Lehce si poradíme"

Trenér české reprezentace Jaroslav Šilhavý považuje odložení letního evropského šampionátu o rok za správný a jediný možný krok. Fotbal je podle něj při současné pandemii nového typu koronaviru na vedlejší koleji a hlavní je zdraví všech lidí.

"Je to od UEFA očekávané rozhodnutí. Jinak v této situaci ani rozhodnout nešlo. Samozřejmě s tím souhlasím. Dneska je fotbal na druhé koleji, jednoznačnou prioritou je zdraví všech okolo nás," řekl Šilhavý v nahrávce pro média od FAČR.

"Vnímáme to tak asi všichni. S tímhle (odložením) si lehce poradíme. Respektujeme toto rozhodnutí a podle toho se zařídíme," dodal Šilhavý, jehož svěřenci se původně měli představit na Euru v červnu letošního roku. V základní skupině je čekají Chorvatsko, Anglie a jeden ze čtyř vítězů play off podle Ligy národů.

Kouč je v telefonickém kontaktu s hráči, především s těmi, kteří působí v nákazou nejvíce zasažené evropské zemi Itálii. "Samozřejmě s hráči komunikuji. Zrovna včera jsem mluvil s kluky, co jsou v Itálii. Vyjádřil jsem jim podporu. Mají to složitější, než je to u nás. Všichni se k tomu upínají, bavili jsme se víceméně jen o tom, co nás teď přepadlo. O fotbale jsme ani moc nemluvili," řekl Šilhavý.

"Pro všechny je to nová věc, co teď zažíváme, tu krizovou situaci. Věřím tomu, že když budeme stejně jako ve fotbale držet všichni pohromadě i ve společnosti, budeme zodpovědní a disciplinovaní, tak to brzy zvládneme," dodal Šilhavý.

Jeho svěřenci se měli koncem března představit v USA ve dvou přípravných zápasech s Mexikem a Hondurasem. UEFA celý březnový termín přesunula zatím na červen a červnový program se má odehrát v náhradním termínu v listopadu. Na začátku září má odstartovat druhý ročník Ligy národů, která nahrazuje přípravná utkání a nabízí dodatečnou šanci kvalifikovat se na velké turnaje.