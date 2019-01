Řezníček jedná o přestupu z Plzně do Lokerenu

před 46 minutami

Fotbalista Jakub Řezníček by mohl z Plzně odejít do Lokerenu. Třicetiletý útočník jedná s aktuálně posledním celkem belgické ligy o přestupu. Informaci iSport.cz potvrdila agentura Sport Invest s tím, že Řezníček má o víkendu absolvovat zdravotní testy.

"Můžeme potvrdit, že ohledně možného přestupu Jakuba Řezníčka do Lokerenu jsme ve finální fázi jednání. Hráč by měl o víkendu odcestovat do Belgie na zdravotní testy," řekl ČTK mluvčí Sport Investu Pavel Pillár.

Řezníček má v Plzni smlouvu ještě na příští sezonu, ale zřejmě doplatí na velkou konkurenci v útoku Viktorie. V kádru obhájce českého titulu vedle něj figurují Tomáš Chorý, nová posila Jean-David Beauguel, navrátilec z hostování Marek Bakoš, mladík Tomáš Kepl a dlouhodobě zraněný Michael Krmenčík. V útoku může hrát i další posila Erik Pačinda.

Řezníček by v Lokerenu doplnil dalšího Čecha záložníka Lukáše Marečka. V belgickém klubu v minulosti působili také Jan Koller, Roman Vonášek, Martin Pěnička či Václav Budka.