Řezníček dvě zahozené penalty obrečel. Nejhorší moment kariéry, hlesl

Se svěšenou hlavou a slzami v očích opouštěl hřiště v Brně nejlepší střelec ligové sezony Jakub Řezníček. V utkání druhého kola nadstavbové skupiny o záchranu s Pardubicemi nedal dva pokutové kopy,

Zbrojovka tak prohrála 0:2 a zkomplikovala si cestu k záchraně. Řezníček označil svoje selhání za nejhorší moment kariéry. To umocňuje i skutečnost, že v případě proměnění obou penalt by čtyřiatřicetiletý útočník už byl členem Klubu ligových kanonýrů s rovnou stovkou gólů.

"Je to nejhorší moment mé kariéry. Kvůli fotbalu jsem nikdy v životě nebrečel. Hrálo se o hrozně důležité body a já jsem to takhle zazdil," řekl novinářům Řezníček, který za Příbram, Mladou Boleslav, České Budějovice, Spartu, Plzeň, Olomouc, Teplice a Brno v 16 sezonách odehrál 333 zápasů a dal 96 branek.

Další dvě pak přidal za Ružomberok a Lokeren ve slovenské a belgické lize.

Při exekuci obou penalt Řezníček v souboji s rumunským brankářem Florinem Nitou nepřemýšlel, že je nejlepší ligový střelec nebo že mu chybí dvě trefy ke kýžené stovce.

"Já jsem si prostě věřil, že je dám. Jde to za mnou, je to moje chyba. Blbě jsem kopl obě, nevím, co se stalo, asi jsem to špatně vyhodnotil. Gólman mě vychytal," přiznal Řezníček, jenž tak v ligovém ročníku zůstal na 19 gólech.

Nejvíc ho mrzelo, že nepomohl brněnskému nováčkovi v boji o záchranu. "Druhou půli jsme byli lepší a měli jsme to aspoň zremizovat, takže zase se vracím k tomu, že je to moje chyba. Kdybych dal aspoň jednu penaltu, bodovali bychom," uvedl zkušený kanonýr.

Zbrojovka zůstala v tabulce čtrnáctá, na první "nebarážovou" příčku ztrácí šest bodů a má náskok čtyř bodů na poslední Zlín, s nímž bude hrát poslední páté nadstavbové kolo doma.

"Bude to hodně těžké, musíme se z toho oklepat a bojovat do konce," prohlásil Řezníček.

Brněnské mužstvo čeká na ligové vítězství pět kol a fanouškům už dochází trpělivost. "Mají na to právo, my jsme jim první poločas nepomohli, vnímal jsem to, ale musíme zabojovat," dodal příbramský odchovanec.