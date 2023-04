Reklama na fotbal, řekl Priske. Trpišovskému úchvatné derby připomínalo Anglii

Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský označil dnešní pražské derby na Spartě za jeden z nejlepších zápasů české ligy, které za poslední dobu zažil. Domácí kouč Brian Priske duel popsal jako "reklamu na fotbal".

Po strhujícím šlágru 27. kola a remíze 3:3 považoval Jindřich Trpišovský za jedinou kaňku vyrovnávací gól domácích inkasovaný na konci třetí minuty nastavení. Byl ale velmi spokojený s tím, jaký výkon jeho tým poznamenaný virózou a absencemi podal.

"Za mě po všech stránkách skvělý zápas. Padlo šest gólů, na obou stranách bylo hodně vypjatých a zajímavých momentů, skvělá atmosféra. Myslím, že to byl super fotbal. Oba týmy předvedly velké nasazení, enormní úsilí a daly do toho úplně vše, dalo se na to dívat. Druhá půle mi připomínala zápasy z Anglie, trhalo se to, bylo to nahoru dolů. Utkání řadím k tomu nejlepšímu, co jsem v lize za poslední dobu zažil," řekl Trpišovský na tiskové konferenci.

"Z takového zápasu si budeme pamatovat hlavně ten fotbal, na prvním místě jsou góly, výkony, akce. Emoce k tomu patří, to chceme, musí to ale být v nějakém přijatelném režimu. Oba týmy ukázaly, že by měla převážit pozitiva - výkon, góly, rozhodčí. Neříkám to často, hlavně v první půli k tomu ale suverénním výkonem přispěl skvělý rozhodčí," poznamenal sedmačtyřicetiletý kouč.

Jeho svěřenci na Letné vedli 2:0 a poté 3:2, náskok ovšem neudrželi a ve třetí minutě nastavení si dal vlastní branku stoper Aiham Ousou.

"Samozřejmě nám pomohl první gól. Pak se nám podařilo přidat gól na 2:0. Sparta se ale po narážečce bohužel dostala do pozice, že jsme faulovali ve vápně a přišel kontaktní gól, vzápětí i gól na 2:2. I když někteří hráči chtěli střídat, zareagovali jsme skvěle. Někteří hráči nás podrželi, například Oscar a Ogbu ještě zvýšili aktivitu. Přidali se i další, měli jsme dvě slibné šance, dali jsme gól na 3:2. V závěru jsme ale nezachytili náběh po takovém křížném balonu a dali jsme si vlastní gól. To je asi jediná kaňka na tomhle zápase," uvedl Trpišovský.

Jeho tým zasáhla viróza, kvůli níž nakonec nenastoupila pětice hráčů, další tři vyřadilo zranění. Slavia měla problémy především s tím, jak složit střed pole.

"Nejhorší byly dva dny zpátky, kdy jsme se báli, aby nevypadl někdo další. Když někdo zakašlal, byli jsme v panice, jestli to není další příznak. Od nějakého čtvrtečního odpoledne jsme ale drželi sestavu, která pak nastoupila, doufali jsme, že nikdo nevypadne," líčil Trpišovský.

"Kluci, co hráli, to zvládli skvěle. Bůhví, jak by to dopadlo, kdybychom nastoupili v plném složení. Nastoupili ale hráči, kteří mají skvělou kvalitu a měli na to to zvládnut. Jsem strašně spokojený hlavně s hráči, kteří nastoupili do začátku zápasu. Podali výkon na hranici možností," doplnil bývalý trenér Liberce nebo Žižkova.

Jeho svěřenci zůstali po derby tři kola před koncem základní části soutěže na druhém místě s dvoubodovou ztrátou na vedoucí Spartu.

"První věc je to, že máme teď příznivější vzájemné zápasy. Uvidíme, jestli to k něčemu bude. Jinak se nic nezměnilo, bodová situace zůstala stejná. Pořád je to na kontakt. Bude to boj o každý gól a výsledek, což se ukázalo teď, narazily na sebe dva skvělé týmy. Musíme venku předvádět stejné výkony jako tady, abychom vozili více bodů," řekl Trpišovský.

Priske: Bylo úžasné to sledovat

Podle trenéra Sparty Briana Priskeho bylo derby reklamou na fotbal a ukázalo charakter jeho hráčů. Pětačtyřicetiletý Dán věří, že jeho svěřenci mají správnou mentalitu potřebnou k zisku trofejí. Letenští v domácím utkání 27. kola první ligy prohrávali 0:2 a 2:3, ve třetí minutě závěrečného nastavení ale srovnali na konečných 3:3.

Priske doufá, že se Sparta naučila v dosavadních dvou ligových derby v sezoně víc než Slavia a že další dva vzájemné zápasy se odehrají podle jejích not.

"Myslím si, že to byla reklama na fotbal. Ať už jste byli v ochozech, nebo u televize, bylo úžasné utkání sledovat. Nabídlo hodně intenzity, osobních soubojů, slušné šance, pěkné góly, hodně vzrušení a branky v závěru. Podle mě si hodně lidí v Česku zápas užilo," řekl Priske na tiskové konferenci.

Sparta vyrovnala v nastavení po vlastní brance Aihama Ousoua. "Nepovažuju to za vítězství, ale rozhodně to byl důležitý vyrovnávací gól a bod. Trochu jsme si to zkomplikovali tím, že jsme prohrávali 0:2. Tím, jak jsme se vrátili do zápasu, jsme ukázali skvělou mentalitu, než se Slavia zase dostala do vedení," uvedl rodák z Horsensu.

"Když vyrovnáte prakticky v posledních vteřinách, máte velkou radost z bodu. Zejména to ukazuje charakter týmu. Mentalita v mužstvu je hodně silná a panuje v něm velká víra. To je velký signál k tomu, že máme správnou mentalitu, která je potřebná k získání trofejí," podotkl bývalý kouč Midtjyllandu nebo Antverp.

Ze svých hráčů měl velkou radost. "V průběhu zápasu se zlepšili. Myslím si, že jak z týmového, tak i individuálního hlediska jsme se ve dvou derby naučili víc než Slavia. Jsem si jistý, že příští dvě derby se budou hrát podle našich not," prohlásil někdejší hráč Genku, Portsmouthu, Brugg nebo dánské reprezentace.

V říjnovém ligovém derby na Slavii utrpěl jeho tým debakl 0:4, od té doby neprohrál 17 soutěžních zápasů po sobě. S odvěkým rivalem se znovu utká 3. května ve finále domácího poháru na Letné a následně v nadstavbové skupině o titul. Díky dnešní remíze Sparta nadále vede tabulku před Slavií o dva body.

"Doufám, že první místo udržíme až do 35. kola. Nespekuluju ale o umístění, nýbrž o zápasech. Teď se začneme soustředit na Slovácko. Všichni známe počty a rozpis zápasů. V 35. kole chcete být v čele, do té doby se ale musíme postupně soustředit na jednotlivá utkání a nedívat se moc dopředu," uvedl Priske.