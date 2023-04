Derby nabídlo strhující přestřelku. Slavii v nastavení srazil vlastní gól na 3:3

Fotbalisté Sparty remizovali ve šlágru 27. kola první ligy v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce se Slavií 3:3 a udrželi si na čele soutěže dvoubodový náskok na pražského rivala.

"Červenobílí" vedli v derby na vyprodané Letné v 54. minutě 2:0 po brankách Ivana Schranze a Václava Jurečky, domácí pak srovnali po penaltě Ladislava Krejčího mladšího a gólu Jaroslava Zeleného. V 85. minutě vrátil hostům náskok Igoh Ogbu, ale ve třetí minutě nastavení sparťané srovnali po vlastní trefě Aihama Ousoua.

Slavia, která kvůli viróze v mužstvu nastoupila bez několika opor, nedokázala navázat na říjnový domácí triumf 4:0 nad Spartou a venku v lize popáté za sebou ztratila body. Letenští sice v nejvyšší soutěži nevyhráli poprvé po devíti vítězstvích, ale soutěžní sérii bez porážky protáhli už na 17 duelů. Naposledy nebodovali v říjnu v Edenu.

Oba rivalové se vedle vzájemného souboje v nadstavbové části utkají v této sezoně ještě také 3. května na finále poháru.

"Do tabulky se nic nezměnilo, bodová situace zůstává stejná. Jsme na kontakt, bude to velký boj o každý výsledek, bod, gól až do konce," řekl na tiskové konferenci trenér Slavie Jindřich Trpišovský. "Věřím tomu, že první místo do základní části udržíme, ale nejdůležitější je situace po 35. kole. Upínáme pozornost na následující utkání," poznamenal dánský trenér Letenských Brian Priske.

Zatímco Sparta nastoupila v nejsilnější sestavě, Slavii trápila rozsáhlá marodka především v záloze. Mužstvo zasáhla viróza a kvůli nemoci scházeli Ševčík, Hromada, Zafeiris, Douděra a Kačaraba, zranění pak nepustilo do hry Lingra, Davida Juráska a Ewertona. Zbylou část čtyřzápasového disciplinárního trestu si odpykal Olayinka, který se navíc také nakazil.

Do hry se naopak vrátili uzdravení střední obránci kapitán Holeš a Ogbu a "červenobílí" stejně jako domácí nastoupili v rozestavení s třemi stopery. V základní sestavě se překvapivě dostalo na zimní posilu Pecha, který v ofenzivě spolupracoval s útočníky Van Burenem a Jurečkou.

"Nejhorší pro nás byly dva dny zpátky, kdy jsme se obávali, kdo by mohl vypadnout. Hráči, kteří nastoupili, mají pořád velkou kvalitu, aby to zvládli, což dokázali," řekl Trpišovský, který v začátcích kariéry trénoval ve Spartě mládež.

Sparta byla i vzhledem ke slávistické marodce favoritem a do derby, které se po čtyřech zápasech v Edenu vrátilo na Letnou, vstoupila náporem. Hosté se ale rychle zvedli a ve 12. minutě poprvé zahrozili. Jurečkovu střelu vyrazil brankář Kovář, jenž si pak poradil i s dorážkou v podání Pecha, asistent rozhodčí pak navíc odmával ofsajd.

Letenští si vytvořili první velkou šanci měli až ve 34. minutě. Ve vápně se dostal v nadějné pozici k míči bývalý slávistický útočník Kuchta, střela mu ale vůbec nesedla. Ve 40. minutě nečekaně udeřili Vršovičtí. Po brejku nacentroval z pravé strany Jurečka a Schranz na zadní tyči v těžké pozici v pádu umístil balon do sítě. Slovenský univerzál, který nastoupil v derby na pozici levého halfbeka, se trefil počtvrté v ligové sezoně.

Krátce po změně stran hlavičkoval po rohu těsně mimo domácí Čvančara. Jinak ale vstup do druhého dějství sparťanům nevyšel, na vlastní polovině ztratili několik balonů a v 54. minutě po špatné rozehrávce inkasovali podruhé. Po Masopustově centru se míč před střídající Matěje Juráska dostal až k Jurečkovi, který jej zblízka doklepl do sítě a k asistenci si připsal i gól.

Sparťané se ale rychle vrátili zpět do zápasu. Masopust ve vápně fauloval Haraslína a letenský kapitán Krejčí mladší, hrající 100. utkání v nejvyšší soutěži, z penalty se štěstím svou devátou brankou v ligovém ročníku snížil, i když si gólman Kolář na střelu sáhl.

Letenští ožili a vzápětí mohli srovnat, Haraslín však přečíslení dvou na jednoho zakončil pouze do hostujícího brankáře. Kolář poté v 67. minutě skvěle vytáhl Kuchtovu hlavičku, na druhé straně pak slávisté nevyužili brejk dvou na jednoho.

V 71. minutě sparťané srovnali. Sadílkův dlouhý aut prodloužil hlavou Krejčí mladší před branku, kde Čvančara ve skluzu zamířil do tyče a odražený balon poslal z několika kroků do sítě Zelený. Letenský halfbek, který působil ve Slavii, se prosadil poprvé v ligové sezoně.

Strhující průběh druhého poločasu nekončil. V 84. minutě domácí brankář Kovář fenomenálně vykopl stoprocentní šanci střídajícího Hronka na roh, ale po něm a Masopustově centru se hlavou prosadil Ogbu. Nigerijský stoper v osmém utkání v české lize poprvé skóroval.

Sparta se ale ještě jednou dokázala zvednout. Na dlouhý nákop si naběhl Höjer a jeho přihrávku z levé strany si na konci třetí minuty nastavení srazil do vlastní sítě Ousou. Švédský zadák na Letné podruhé za sebou prožil smolné derby, předloni v říjnu při předchozím duelu Slavie na Spartě dostal červenou kartu a jeho tým tehdy prohrál 0:1. Remízou 3:3 se rozešli pražští rivalové i v březnu 2018, kdy v závěru vybojoval bod vršovický tým.

"Aihamovi to nikdo nebude zazlívat. Pár dní ho to asi bude štvát, ale tým ho má rád, na hřišti nechává vše. Takové věci se prostě ve fotbale někdy stávají," uvedl Schranz. "Udělali jsme si to těžší především tím, že jsme se dostali do stavu 0:2. Tým ukázal úžasný charakter, že jsme se dostali zpátky do zápasu a vstřelili vyrovnávací gól v posledních minutách. Dali jsme určitý signál o tom, jaká mentalita našeho týmu je," pochvaloval si Priske.

27. kolo první fotbalové ligy:

Sparta Praha - Slavia Praha 3:3 (0:1)

Branky: 59. Ladislav Krejčí II z pen., 71. Zelený, 90.+3 vlastní Ousou - 40. Schranz, 54. Jurečka, 85. Ogbu. Rozhodčí: Černý - Nádvorník, Hájek - Petřík (video). ŽK: Vitík, Kuchta, Laci, Čvančara, Ladislav Krejčí II - Pech, Masopust, Schranz, Hronek, Traoré. Diváci: 18.305 (vyprodáno).

Sparta: Kovář - Vitík, Sörensen, Ladislav Krejčí II - Wiesner, Sadílek (81. Laci), Kairinen, Zelený (76. Höjer) - Čvančara, Haraslín (76. Minčev) - Kuchta (82. Mabil). Trenér: Priske.

Slavia: Kolář - Ousou, Ogbu (87. Kričfaluši), Holeš - Masopust, Provod (70. Traoré), Oscar, Schranz (84. Hronek) - Pech (46. M. Jurásek), Jurečka (83. Tecl) - Van Buren. Trenér: Trpišovský.