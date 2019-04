Máme plán B, ujišťuje šéf fotbalové Sparty. U Ščasného neviděl žádnou koncepci

před 31 minutami

Dlouho do noci řešilo vedení fotbalové Sparty po středeční prohře 0:3 v semifinále poháru se Slavií špatné výsledky a nakonec se rozhodlo odvolat trenéra Zdeňka Ščasného. Podle generálního ředitele letenského celku Františka Čupra chyběl týmu rukopis a koncepce.

Sparta po nevydařeném podzimu sice vstoupila do jarní části ligy sérií šesti vítězství, z posledních čtyř kol ale vyhrála jediné a naposledy v neděli doma nečekaně prohrála 1:3 s předposlední Karvinou. Ve středu navíc Letenští podlehli 0:3 v pohárovém derby Slavii.

"Jako vedení jsme diskutovali dlouho do noci a řešili situaci z hlediska výkonu, herního pojetí i mentálního nastavení týmu," řekl Čupr v rozhovoru pro klubovou televizi. "Rozhodli jsme se Zdeňka Ščasného s okamžitou platností odvolat. Rozhodnutí se samozřejmě váže na stávající výsledky," dodal.

Spartě v tabulce patří třetí místo, ale s propastnou ztrátou 15 bodů na první Slavii a 11 bodů na druhou Plzeň. "Na začátku jara jsme si řekli, že chceme vidět jasný progres, že mančaft jde nahoru, že máme styl, že hrajeme koncepčně a smysluplně. Což se nám bohužel nejeví a nejevilo," přidal Čupr.

"Samozřejmě jsme odehráli několik dobrých zápasů. Třeba vynikající výsledek s Plzní nebo se nám obecně na začátku jara dařilo otáčet zápasy, za což Zdeňkovi děkuji. Ale poslední zápasy nebyly dobré, mužstvu jednoznačně chyběl rukopis a koncepce," prohlásil letenský funkcionář.

Vedení Sparty teď bude hledat nového trenéra, ale možností je i setrvání Michala Horňáka ve funkci až do konce nadstavby o titul. "Máme plán B, řešíme možné trenéry a uvidíme, jestli se dohodneme. Třeba přivedeme trenéra ještě během nadstavby, nebo to necháme až pro další sezonu. V takovém případě by tým (do konce nadstavby) vedl Michal Horňák," uvedl Čupr.

Nejsme dost odolní, prohlásil Horňák

Osmačtyřicetiletý Horňák strávil ve Spartě dlouhá a úspěšná léta jako hráč, teď povede letenský celek jako hlavní trenér. A i když to může být pouze na sobotní závěrečný zápas základní části fotbalové ligy v Opavě, vicemistr Evropy z roku 1996 to bere jako obrovskou zodpovědnost.

"Už jsem to (zodpovědnost) tak cítil, když jsem přicházel jako asistent," řekl v rozhovoru pro klubovou televizi bývalý obránce. "A teď to cítím ještě víc, protože budu zodpovídat za největší klub v České republice," dodal.

Horňák od roku 2014 působil na Letné jako trenér juniorky a k prvnímu týmu se coby asistent přesunul v zimní přestávce. Přímo byl tedy u toho, když Sparta po šesti výhrách z úvodu jara v posledních čtyřech kolech vyhrála jen jednou a v neděli utrpěla ostudnou domácí porážku 1:3 s předposlední Karvinou. V semifinále poháru navíc ve středu prohrála 0:3 se Slavií.

"Nevyrovnali jsme se s prvními góly, které jsme od Karviné a Slavie dostali. Na rozdíl od předchozích zápasů, kdy jsme to dokázali otočit, jsme se už nedokázali zvednout," řekl Horňák.

"Nezvládli jsme to psychicky, protože nejsme dost odolní. Máme šestnáctileté, devatenáctileté a jednadvacetileté kluky, kteří ještě mentálně nedorostli do takových kvalit, aby dokázali těžké zápasy otáčet opakovaně," prohlásil.

Horňáka čeká zápas v Opavě už v sobotu a to je podle něj jedině dobře. "Pro nás hraje čas. Kdyby se hrál týdenní cyklus, tak se v tom budou kluci patlat a přemýšlet o tom, takhle to nejde. Šok. Výměna trenéra a jdeme do dalšího zápasu, kde chceme vyhrát," uvedl.

Poslední výsledky Sparty podle Horňáka rozhodně neodpovídají kvalitě letenských hráčů. "Určitě jsme velice kvalitní tým, jen jsme nezvládli pár zápasů. To se musí změnit a musíme zase najet na vítěznou vlnu," prohlásil. "Dalším zápasem začíná nadstavba a to budou nejtěžší zápasy v sezoně. Do té doby se musíme připravit tak, abychom uhájili třetí místo," dodal.